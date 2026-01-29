Сергій Разумовський

У заключному турі загального етапу Ліги чемпіонів Бенфіка вдома сенсаційно здолала Реал Мадрид. Першими забили гості: на 30-й хвилині відзначився Кіліан Мбаппе. Проте лісабонці швидко перехопили ініціативу: на 36-й хвилині рахунок зрівняв Шельдеруп, а вже у компенсований час першого тайму Павлідіс реалізував пенальті на 45+5 і вивів господарів уперед.

Після перерви Шельдеруп оформив дубль, зробивши 3:1 на 54-й, але Мбаппе вдруге скоротив відставання на 58-й — 3:2. Розв’язка настала на останніх секундах: український голкіпер Анатолій Трубін забив вирішальний м’яч на 90+8, встановивши підсумкові 4:2.

До цього за різницею голів «орли» не проходили до плей-оф Ліги чемпіонів, однак саме гол воротаря забезпечив Бенфіці вихід далі. Бенфіка набрала дев'ять очок і за додатковими показниками випередила Марсель, Пафос і Юніон за додатковими показниками.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не зіграв у матчі. Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відіграв 82 хвилини.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, восьмий тур

Бенфіка – Реал Мадрид 4:2

Голи: Шельдеруп, 36, 54, Павлідіс, 45+5 (пен.), Трубін, 90+8 – Мбаппе, 30, 58

Бенфіка: Трубін, Дедич, Отаменді, Араужу, Даль, Аурснес, Баррейро – Престіанні, Судаков (Барренчеа 83), Шельдеруп (А. Сілва 90+3), Павлідіс (Іванович 90+3)

Реал: Куртуа, Вальверде, Асенсіо, Гейсен (Алаба 78), Каррерас (Браїм 78), Гюлер (Сестеро 78), Чуамені (Камавінга 55), Беллінгем, Мастантуоно (Родріго 55), Вінісіус, Мбаппе

Попередження: Баррейро, 11, Даль 85 – Чуамені, 3, Асенсіо, 45+4, 90+3, Гейсен, 62, Каррерас, 67, Родріго, 90+6 (дві)

Вилучення: Асенсіо, 90+3 (друга жовта), Родріго, 90+6 (друга жовта)

