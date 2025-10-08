У норвезькому чемпіонаті з футболу залишилося зіграти шість турів та кілька перенесених ігор. На чемпіонство найкращі шанси мають три клуби, два з яких також продовжують виступати в єврокубках.

Лідерство в Елітсеріані втримує Вікінг, який після 24 зіграних поєдинків набрав 53 бали. В останньому матчі Вікінг впевнено переграв одного з конкурентів у боротьбі за титул, Бранн - 3:0. Буде/Глімт має 52 очки та поєдинок в запасі: по втрачених балам саме Буде-Глімт очолює турнірну таблицю. Бранн має 46 очок та гру в запасі. Тромсе у 24 турах набрав 45 очок і міцно закріпився на четвертій сходинці турнірної таблиці чемпіонату. А тим часом букмекери в Норвегії вже активно приймають ставки на вирішальні матчі сезону, де кожен тур може стати ключовим у боротьбі за золото Елітсеріен.

За ті шість турів до завершення змагань малоймовірно, що до четвірки лідерів хто приєднається: найближчі переслідувачі мають лише 34 бали, серед яких і легендарний Русенборг. То ж фактично четвірка учасників наступних єврокубків від Норвегії вже відомі. Але мають між собою розіграти призові місця та чемпіонство.

Для Буде/Гламта та Брана складно буде, адже вони мають правильно розподілити свої сили між єврокубковими протистояннями та внутрішнім чемпіонатом. Так, Буде/Глімт цієї осені дебютував у Лізі чемпіонів. Спершу на виїзді зіграв внічию з чеською Славією (2:2). А в другому турі турніру Буде/Глімт вдома з рахунком 2:0 перемагав англійський Тоттенгем, але не зумів утримати перевагу і пропустив голи на 68 та 89 хвилинах. Далі на норвезький клуб у Лізі чемпіонів чекають ігри з Галатасараєм (Туреччина), Монако (Франція), Ювентусом (Італія), Боруссією (Дортмунд, Німеччина), Манчестер Сіті (Англія) та Атлетико (Іспанія). Норвежцям буде нелегко у протистоянні з європейськими грандами.

Бранн, що має відставання від двох лідерів Елітсеріану, виступає у Лізі Європи. Там клуб з Норвегії провів дві гри: з рахунком 1:2 програв французькому Ліллю та здобув мінімальну домашню звитягу над нідерландським Утрехтом (1:0). У 3-8 турах Ліги Європи Бранн має ще протистояти італійській Болоньї, датському Мідтьюлланну, шотландському Рейнджерсу, турецькому Фенербахче, грецькому ПАОКу та австрійському Штурму.

Щодо боротьби за виживання, то вже давно відомий один невдаха: Хаугесунн має лише шість очок (здобув лише одну перемогу) за підсумками 24 турів і завершить чемпіонат на останньому місці. Стремсгодсет набрав 20 очок і чотири залікові пункти відстає від Брюне, що веде боротьбу з командою Хам-Кам не потрапляння до стикових ігор. В елітному чемпіонаті Норвегії (грає 16 команд) два клуби знижуються у класі, а команда, що фінішує на 14 місці, зіграє у стиковому протистоянні з представником нижчого дивізіону. Клуби з 12 позиції і вище фактично забезпечити собі прописку на наступний сезон.

Вже відомий чемпіон нижчого чемпіонату за рангом, ОБОС-ліги. Ліллестрем здобув 20 перемог та 5 раз зіграв внічию у 25 турах. За іншу путівку до еліти ведуть боротьбу щонайменше шість клубів, яких розділяє шість очок. Зазначимо, що команда, яка зіграє в стиковому протистоянні з 14 командою еліти, визначиться в плей-оф серед клубів, що фінішують на 3-6 місцях в ОБОС-лізі.