У польській Екстраклясі після 11 зіграних турів з’явився несподіваний лідер - Гурнік (Забже), який набрав 22 бали. Гурнік в останньому матчі з рахунком 3:1 переграв одного з грандів польського футболу Легію. До речі, рахунок у тій грі відкрив півзахисник Гурніка Максим Хлань. За втраченими балами лідером змагань є Ягеллонія (21 очко в 10 поєдинках), яка також ще виступає в єврокубках. А от Лех, Ракув та Легія, які були у верхній частині на фініші попереднього чемпіонату, перебувають у середині турнірної таблиці Екстракляси. До речі, українці в Польщі вже активно роблять ставки на матчі польського чемпіонату, адже боротьба за лідерство цього сезону обіцяє бути особливо напруженою.

Від Польщі в єврокубках залишилося чотири представники (Ягеллонія, Лех, Легія та Ракув). Всі вони виступають у Лізі конференцій, в якій зіграно поки що лише один тур. І три з чотирьох клубів стартували з перемог. Найбільш впевнені зіграв минулорічний чемпіон Лех, який розібрався з австрійським СК Рапід (4:1). Далі на Лех чекають протистояння зі швейцарською Лозанною, німецьким Майнцем, гібралтарським Лінкольном, іспанським Райо Вальєкано та чеською Сігмою.

Срібний призер минулого чемпіонату Ракув, у складі якого грає український півзахисник Владислав Кочергін, який нині через складну травму не може допомогти своїй команді, здобув перемогу з рахунком 2:0. Ракув завдав поразки румунській команді Університаті Крайові, кольори якої з літа 2025 року захищають українці воротар Павло Ісенко та захисник Олександр Романчук. Клуб Кочергіні в основному етапі Ліги конференцій ще зустрінеться з Омонією (Кіпр), Зріньскі (Боснія і Герцеговина), СК Рапід (Австрія), Сігмою (Чехія) та Спарта (Чехія).

Ягеллонія, яка встигає і у внутрішньому чемпіонаті впевнено виступати, теж здобула звитягу в стартовому турі єврокубка: з рахунком 1:0 здолала мальтійський Хамрунс. На далі в Лізі конференцій на Ягеллонію чекають не прості суперники: нідерландський АЗ, іспанський Райо Вальєкано, французький Страсбур. Також польський клуб має зіграти з північномакедонською Шкендіє та фінським КуПСом.

Переможець попереднього Кубка Польщі, Легія, в першому турі єврокубка протистояв турецькому Самсунспору і зазнав поразки - 0:1. У Лізі конференцій полякам ще варто зіграти з гібралтарським Лінкольном, турецьким Самсунспором, чеською Спартою, вірменським Ноа, словенським Целє та донецьким Шахтарем. Зустріч з українським клубом відбудеться в у наступному турі, 23 жовтня. Та гра буде номінально домашньою для «гірників».

Відзначимо, що за результатами шести турів в загальній таблиці вісім найкращих команд вийдуть до 1/8 фіналу турніру. Команди, що посядуть 9-16 місця, будуть сіяними та зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій з клубами, що фінішують на 17-24 сходинках (не сіяні). То ж Польща може розраховувати на кілька представників у плей-оф.

Відзначимо, що в польському чемпіонаті найбільше увагу українців привертає Лехія (Гданськ), в якій грає шість наших співвітчизників: Богдан Сарнавський, Максим Дячук, Іван Желізко, Антон Царенко, Богдан В’юнник та Кирило Пашко. У нинішньому сезоні Лехія здобула три перемоги, тричі зіграла внічию і зазнала 5 поразок. З 12 балами команда українців мала б посідати 13 місце, але рішенням місцевої федерації у Лехії було відібрано 5 очок і команди замикає турнірну таблицю Екстракляси-2025/2026.