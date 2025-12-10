Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився очікуваннями від матчу шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Деклан Райс хворий і не поїхав із нами. Вільям Саліба також не зіграє. Не допоможе нам і Лео Троссар, який отримав черговий забій. Але не думаю, що він надовго вибув. Макс Доумен зазнав травми на вихідних, був змушений залишити поле. Рентген показав, що він вибув на тиждень.

Поразка від Астон Вілли? Були дивні відчуття, адже ми програємо не так часто. Думаю, це привід подивитися на себе у дзеркало. Але можна згадати і той біль, який читався в очах гравців, коли ми пропустили в доданий час і вони потрапляли на землю. Це показує, хто ми і куди ми прагнемо.