Сергій Разумовський

У фіналі Кубка африканських націй збірна Сенегалу на виїзді здолала Марокко.

Розв’язка вийшла максимально скандальною. На 93-й хвилині сенегальці забили після подачі з кутового, однак арбітр взяття воріт не зарахував і, що найбільше розлютило команду, навіть не пішов переглядати епізод на VAR. Напруга лише зростала, і вже на 101-й суддя призначив дуже суперечливий пенальті у ворота Сенегалу на користь Марокко.

Реакція сенегальців була різкою: вони відмовилися приймати таке рішення та демонстративно пішли з поля за вказівкою тренера. Лише на 114-й хвилині команда повернулася після вмовлянь лідера збірної Садіо Мане, щоб дограти вирішальний матч.

Проте Марокко не скористалося шансом: Браїм Діас пробив пенальті паненкою і не забив пробивши точно в Едуара Менді, остаточно зламавши емоційний стан господарів турніру. А вже на 94-й хвилині, в екстратаймі, Папе Ґує влучним ударом у дев’ятку приніс Сенегалу перемогу — деморалізовані марокканці переломити хід фіналу так і не змогли.

Сенегал виграв матч і підняв над головою другий трофей КАН у кар’єрі Мане.

Кубок африканських націй, фінал

Сенегал – Марокко 1:0

Гол: Ґує, 94

Сенегал: Менді - Діуф (Якобс, 106), Ніакате, Сарр, А. Менді (Сек, 76), І. Ґує, П. Ґує, Камара (І. Сарр, 76), Ндіає (Мбай, 77) - Мане, Джексон (Ндіай, 90+3)

Марокко: Буну - Хакімі, Агерд, Масіна (Ель-Ямік, 89), Мазраві (Ігаман, 98) - Еззальзулі, Ель Айнауї, Сайбарі (Салах-Еддін, 90+4) - Ель-Ханнус (Таргаллін, 80), Ель-Каабі (Ен-Несірі, 80), Діас (Ахомаш, 98)

Попередження: Камара, Сарр І., Діуф, Менді, Сарр М. – Салах-Еддін, Ен-Несірі