«Це буде неправильно»: Кравченко розповів, чому Полісся не купує гравців за 10 мільйонів
Розмова відбулася на зборах «вовків», напередодні першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена
Старший тренер житомирського Полісся Сергій Кравченко в інтерв'ю каналу GG.Спорт розповів про підготовку команди до єврокубків, роботу в штабі Руслана Ротаня, участь президента клубу в трансферах та власні тренерські амбіції.
Розмова відбулася на зборах «вовків», напередодні першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена. Тоді Кравченко визнавав, що данці вище класом, і назвав їх найскладнішим суперником в усьому відборі турніру. Але наголошував: страху в команді немає.
«Нехай ми будемо аутсайдерами, але ми віримо і в хлопців. Ніякого страху немає. Ми віримо, і я впевнений, що ми можемо це зробити», – сказав тренер.
Слова підтвердилися на полі: у Кошице Полісся зіграло з Копенгагеном 3:3. Матч-відповідь житомиряни провели 29 липня в Данії (0:2).
Окремо Кравченко розповів про власне майбутнє. Тренерську кар'єру він провів поруч з Ротанем – Олександрія, молодіжна й олімпійська збірні, національна команда, тепер Полісся. За його словами, зараз у цій ролі йому максимально комфортно, але від думки про самостійну роботу він не відмовляється.
«Після двох-трьох місяців роботи я зрозумів, що готовий бути головним тренером. Я хочу цього, і мені це 100% подобається», – зізнався Кравченко.
Водночас підхід клубу до трансферів він описав як принципово поступовий – без спроб купити результат.
«Наш президент, якщо захоче, може і купити гравця за 10 мільйонів, але це буде неправильно. Треба, щоб команда зростала по кроках», – пояснив тренер.
Єдиного новачка збору Леандро Андраде Кравченко назвав якісним підсиленням: за його словами, вінгеру вистачило кількох теоретичних занять, щоб зрозуміти вимоги штабу, а на полі це «дуже сильний індивідуальний і дуже інтелектуальний гравець».
Назвав Кравченко й тренерів, за якими стежить у світовому футболі: Франческо Фаріолі з Порту, Сеска Фабрегаса з Комо та Луїса Енріке з ПСЖ.
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