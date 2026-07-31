Старший тренер житомирського Полісся Сергій Кравченко в інтерв'ю каналу GG.Спорт розповів про підготовку команди до єврокубків, роботу в штабі Руслана Ротаня, участь президента клубу в трансферах та власні тренерські амбіції.

Розмова відбулася на зборах «вовків», напередодні першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена. Тоді Кравченко визнавав, що данці вище класом, і назвав їх найскладнішим суперником в усьому відборі турніру. Але наголошував: страху в команді немає.

«Нехай ми будемо аутсайдерами, але ми віримо і в хлопців. Ніякого страху немає. Ми віримо, і я впевнений, що ми можемо це зробити», – сказав тренер.

Слова підтвердилися на полі: у Кошице Полісся зіграло з Копенгагеном 3:3. Матч-відповідь житомиряни провели 29 липня в Данії (0:2).

Окремо Кравченко розповів про власне майбутнє. Тренерську кар'єру він провів поруч з Ротанем – Олександрія, молодіжна й олімпійська збірні, національна команда, тепер Полісся. За його словами, зараз у цій ролі йому максимально комфортно, але від думки про самостійну роботу він не відмовляється.

«Після двох-трьох місяців роботи я зрозумів, що готовий бути головним тренером. Я хочу цього, і мені це 100% подобається», – зізнався Кравченко.

Водночас підхід клубу до трансферів він описав як принципово поступовий – без спроб купити результат.

«Наш президент, якщо захоче, може і купити гравця за 10 мільйонів, але це буде неправильно. Треба, щоб команда зростала по кроках», – пояснив тренер.

Єдиного новачка збору Леандро Андраде Кравченко назвав якісним підсиленням: за його словами, вінгеру вистачило кількох теоретичних занять, щоб зрозуміти вимоги штабу, а на полі це «дуже сильний індивідуальний і дуже інтелектуальний гравець».

Назвав Кравченко й тренерів, за якими стежить у світовому футболі: Франческо Фаріолі з Порту, Сеска Фабрегаса з Комо та Луїса Енріке з ПСЖ.

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