«Це було честю». Гарет Бейл попрощався з «Реалом»

32-річний валлійський нападник Гарет Бейл попрощався з «Реалом», який залишає після закінчення контракту:

Я прибув сюди 9 років тому молодим хлопцем, який хотів здійснити свою мрію грати за «Реал Мадрид», носити цю білосніжну футболку, цей герб на грудях, грати на «Сантьяго Бернабеу», вигравати трофеї і стати частиною команди, яка виграє Лігу чемпіонів.

Зараз я можу озирнутися назад, рефлексувати і сказати, що мрія здійснилася і навіть більше, набагато більше.

Бути частиною цього клубу і досягти тих успіхів, що досягли ми, було неймовірним досвідом і тим, що я ніколи не забуду.

Я також хочу подякувати Флорентіно Пересу, Хосе Анхелю Санчесу і всьому керівництву за надану можливість грати за цей клуб.

Разом ми змогли створити моменти, які назавжди залишаться в історії цього клубу і в історії світового футболу.

Це було честю.

Спасибі вам!

HALA MADRID! ».