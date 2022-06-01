«Це було честю». Гарет Бейл попрощався з «Реалом»
32-річний валлійський нападник Гарет Бейл попрощався з «Реалом», який залишає після закінчення контракту:
«Я пишу цей лист, щоб сказати спасибі моїм партнерам, минулим і теперішнім, моїм тренерам, персоналу і всім фанатам, які мене підтримували.
Я прибув сюди 9 років тому молодим хлопцем, який хотів здійснити свою мрію грати за «Реал Мадрид», носити цю білосніжну футболку, цей герб на грудях, грати на «Сантьяго Бернабеу», вигравати трофеї і стати частиною команди, яка виграє Лігу чемпіонів.
Зараз я можу озирнутися назад, рефлексувати і сказати, що мрія здійснилася і навіть більше, набагато більше.
Бути частиною цього клубу і досягти тих успіхів, що досягли ми, було неймовірним досвідом і тим, що я ніколи не забуду.
Я також хочу подякувати Флорентіно Пересу, Хосе Анхелю Санчесу і всьому керівництву за надану можливість грати за цей клуб.
Разом ми змогли створити моменти, які назавжди залишаться в історії цього клубу і в історії світового футболу.
Це було честю.
Спасибі вам!
HALA MADRID! ».
У складі «Реалу» Бейл виграв п'ять Ліг чемпіонів, а також тричі вигравав золото Приклади.
Всього він провів за мадридців 258 матчів, в яких відзначився 106 голами і 67 асистами.
Тим часом «Реал» продовжив контракт з 36-річним Лукою Модрічем.
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