Павло Василенко

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні заявив, що після понад десяти років судових процесів і ганьби на нього чекає етап відновлення та протидії. У інтерв’ю Il Messaggero француз пригадує ті роки як «десятирічне пекло» – від обвинувачень у шахрайстві, підробці документів та підкупі до гучного падіння репутації.

Платіні нагадав, що в 2015 році ФІФА звинуватила його в отриманні платіжу в два мільйони швейцарських франків від Зеппа Блаттера. Тоді почалися розслідування й публічні звинувачення, які раз по раз підривали його авторитет і можливість претендувати на посаду президента ФІФА.

За його словами, усе відбувалося демонстративно й публічно, «у присутності журналістів», і вже тоді було зрозуміло, що хтось хоче його усунути.

Після майже десяти років процесів справа завершилася у березні цього року: Надзвичайна апеляційна палата в Муттенці (Швейцарія) визнала Блаттера та Платіні невинними. Платіні наполягає, що виправдувальний вирок зняв «тінь сумніву», і жартує: «Я був би першою корумпованою людиною в історії, яка сплатила б хабар».

Проте перемога в судах не стерла гіркоту. 70-річний ексфутболіст і ексчиновник говорить про злість на тих, хто завдав йому болю, і обіцяє боротьбу з несправедливістю.

«Я не зламана людина. Я прожив гарне життя; моя родина та друзі допомагали мені. Я злюся на тих, хто мені завдав болю. Я боротимуся з несправедливістю. Тепер починається моя контратака».

Він також стверджує, що на його боці було «150 федерацій», і вважає, що хтось свідомо прагнув позбавити його шансу очолити ФІФА. Тепер Платіні має намір відновити свою репутацію й, судячи з його слів, повернутися у публічну боротьбу.