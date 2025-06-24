Захисник Динамо Олександр Караваєв розповів, що йому вперше за десять років вдалося провести повноцінну відпустку влітку. Також ветеран висловився щодо майбутніх зборів. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Було багато часу, майже місяць. Ми рахували з дружиною, що протягом 10 років влітку майже не було відпочинку – постійно матчі, збірна. А зараз вийшла повноцінна відпустка, яку я повністю провів з сім'єю. Тепер з новими силами – в новий сезон.

Медогляд – це не стільки перевірка того, що робили під час відпустки, скільки показник, як ти готовий до сезону. Він дозволяє переконатися, що кожен здоровий і готовий вже з першого тренування готуватися до сезону.

Є дуже багато лікарів, які вже багато років тут працюють, ми постійно з ними перетинаємося, і розуміємо, що професіонали працюють на своєму місці. Тоді ми одне одного впізнаємо.

Індивідуальну програму виконував як завжди – це підтримка функціонального стану та м’язів. Вона потрібна, щоб тобі не було одразу важко на тренуванні. За 15 років у професійному футболі зрозумів: що б ти не робив, ти ніколи не підготуєшся до зборів занадто добре, бо збори – це і є підготовка до сезону. А підготуватись до зборів – означає бути в легкому тонусі.

Завжди дають програму, яку виконуємо під час відпустки. Хтось вважає, що йому не потрібно щось робити або виконує інші вправи. Знаю, що деякі досвідчені хлопці працюють індивідуально зі своїми тренерами, бо добре знають свій організм. Вважаю, можна половину відпустки відпочити, а половину – готуватися. Достатньо кардіо та вправ на м'язи, щоб бути в тонусі, а потім – повноцінні збори.

На збори вирушає багато молоді, адже юнацька команда залишається в Києві. Зовсім немає жодних питань чи проблем. Ми з усіма спілкуємося, допомагаємо, бо всі були молодими. U19 – це одне, а доросла команда – зовсім інше. Тут інші вимоги, інший рівень. Щодня треба викладатись більше ніж на 100%, бо їм є що доводити. Від мене буде підтримка. Звісно, з підказками – але вже не дитячими, а такими, які допомагають.