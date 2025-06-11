Український фахівець Іван Федик розповів про свої завдання після другого для себе призначення на посаду головного тренера Руху. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Відчуття дуже приємні. Вдячний керівництву клубу за довіру. Це для мене дійсно новий виклик. Зробимо все, щоб молоді футболісти прогресували і виходили на новий рівень.

Моїми першими помічниками будуть Валентин Слюсар та Ярослав Мартинюк. Тренером воротарів буде Андрій Ковтун. З цими фахівцями ми працювали в минулому сезоні у команді «Рух-2». Також до нас приєднається тренер з фізпідготовки Олег Кононихін, який раніше працював з командою U-19. Водночас у тренерському штабі залишиться відеоаналітик Віктор Чижик.

Я вже працював з багатьма футболістами, які є в команді. Хтось при мені дебютував в УПЛ, хтось постійно тренувався з нами ще три роки тому. Тоді вони були дуже молодими. Приємно, що той фундамент який ми заклали, зараз дає результат і багато з футболістів захищають кольори в тому числі й національних збірних України.

Майже всі знають наші вимоги і принципи. Розуміють атакувальний футбол, який ми прагнемо демонструвати. Також окремі гравці, які непогано себе проявили в «Русі-2», отримають можливість себе показати на зборах з основною командою.

Основне наше завдання – вивести молодих футболістів на новий рівень. Допомогти їм максимально розкрити свій потенціал. Демонструвати атакувальний футбол, який базується на контролі м’яча та швидких перехідних фазах, а також здобувати позитивний результат в кожній грі.

У футболі завжди потрібне підсилення. Трансфери будуть, якщо в клубі на ту чи іншу позицію буде дуже потрібен гравець. Втім наразі «Рух» робить ставку на молодих футболістів Академії.

Я вважаю, що для того, щоб грати в основній команді треба це заслужити. Штучно ми вводити юнаків не будемо. Футболіст повинен своєю роботою в команді U-19 чи U-17 доводити щодня, що заслуговує на право тренуватись чи зіграти за основну команду. Але вектор довіри і в клубу, і в тренерського штабу молодим гравцям академії буде пріоритетним. З нами проведуть збори футболісти як «Руху» U-19, так і вихованці молодших категорій Академії, які зможуть себе проявити на тренуваннях.