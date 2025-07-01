Сергій Стаднюк

Мадридський Реал стартує у плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025. Команда Андрія Луніна одразу потрапила на завжди міцний Ювентус. Українець ще не виходив на поле на турнірі, й Хабі Алонсо, скоріш за все, довіриться основному Тібо Куртуа в центральному матчі стадії.

Іспанський фахівець зможе розраховувати на Кіліана Мбаппе в атаці, та ймовірно Дані Карвахаля у захисті. Історично це протистояння є безкомпромісним. З 24 особистих зустрічей лише дві завершилися внічию. Перемог у «королівського клубу» на дві більше – 12 проти 10.

Дортмундській Боруссії пощастило в 1/8 фіналу потрапити на неєвропейську команду. Це чудовий шанс вийти до чвертьфіналу турніру. Однак гарячі мексиканці не збираються просто так відпускати шалені призові. Хоча й німці вміють рахувати гроші. Серхіо Рамос уже продемонстрував, що не втратив навичок забивати м'ячі головою. Оборона ж «джмелів» традиційно «весела». Цілком можна очікувати перестрілки, як із Мамелоді.