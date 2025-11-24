Павло Василенко

Вболівальники Англійської Прем’єр-ліги об’єдналися й виступили проти власних клубів. У Великій Британії повідомляють, що численні фанатські групи офіційно звернулися до керівництв клубів із вимогою заморозити ціни на домашні квитки на найближчі два сезони.

Причиною стало те, що 19 із 20 клубів підвищили вартість абонементів та квитків на сезон 2024/25, а 13 команд зробили це вже під час поточної кампанії. На тлі інфляції та загального зростання цін уболівальники відчули надмірне навантаження, тому об’єднали сили: 116 фанатських організацій Прем’єр-ліги підписали спільний лист. У ньому вони вимагають заморозити ціни на сезони 2026/27 та 2027/28, а також оприлюднити офіційні дані щодо вартості квитків, доходів клубів і планів на майбутнє.

Лист, опублікований Асоціацією футбольних уболівальників, закликає клуби припинити «цінові війни» і порушує питання хаотичного розкладу матчів, який підлаштовують під інтереси мовників.

«Дні матчів ніколи не були такими складними для планування та такими дорогими для відвідування», – йдеться в заяві.

Уболівальники також нагадують про чинну стелю у 30 фунтів на виїзні квитки – «важливу угоду», яка доводить, що клуби й фанати здатні разом досягати позитивних змін.