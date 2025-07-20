Генеральний менеджер сербської Црвени Звезди Звездан Терзич висловився про потенційних суперників в 3 кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів. Його слова наводить RTS.

Чесно кажучи, я б хотів, щоб ми уникали Динамо, у якого справді надзвичайно хороша команда, яка цього року була чемпіоном України. Вони випередили Шахтар, і я б хотів, щоб ми їх уникали.

Ми б грали виїзний матч не в Києві, а в Польщі, через відому ситуацію навколо всіх цих конфліктів там, тому це відволікло б увагу від поля, але незалежно від усього цього, київське Динамо - справді надзвичайно хороша команда, і я б хотів, щоб ми обійшли їх хоча б у третьому раунді, а потім, якщо вони приїдуть - то приїдуть, - зізнається Терзич.