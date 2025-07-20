Црвена Звезда не хоче потрапити під руку Динамо в Лізі чемпіонів
Повторивши долю Патризана
близько 2 годин тому
Генеральний менеджер сербської Црвени Звезди Звездан Терзич висловився про потенційних суперників в 3 кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів. Його слова наводить RTS.
Чесно кажучи, я б хотів, щоб ми уникали Динамо, у якого справді надзвичайно хороша команда, яка цього року була чемпіоном України. Вони випередили Шахтар, і я б хотів, щоб ми їх уникали.
Ми б грали виїзний матч не в Києві, а в Польщі, через відому ситуацію навколо всіх цих конфліктів там, тому це відволікло б увагу від поля, але незалежно від усього цього, київське Динамо - справді надзвичайно хороша команда, і я б хотів, щоб ми обійшли їх хоча б у третьому раунді, а потім, якщо вони приїдуть - то приїдуть, - зізнається Терзич.
Динамо розпочне свій шлях в ЛЧ в 2 кваліфікаційному раунду матчами проти Хамрун-Спартанс (22/23 та 29/30 липня). Переможець двоматчевого протистояння вийде у третій відбірковий раунд, а той, хто програв, продовжить боротьбу в Лізі Європи з тієї ж стадії.