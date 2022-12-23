Циганков відмовився від продовження контракту з «Динамо»

Півзахисник, ймовірно, змінить клуб

Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков покине команду.

Повідомляється, що він відмовився продовжувати контракт з клубом. Він має намір змінити команду.

Ймовірно, що гравця продадуть взимку, хоча не виключено, що хавбек дограє сезон в УПЛ. Його угода завершується в кінці сезону.

В «Динамо» сподіваються, що зможуть умовити свого лідера залишитися. Він може опинитися в Нідерландах

На рахунку Віктора 23 матчі в цьому сезоні, дев'ять голів і шість ассістів.