Голландський гранд спробує підписати Циганкова
Циганков відмовився від продовження контракту з «Динамо»
Півзахисник, ймовірно, змінить клуб
23 грудня 16:22
Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков покине команду.
Повідомляється, що він відмовився продовжувати контракт з клубом. Він має намір змінити команду.
Ймовірно, що гравця продадуть взимку, хоча не виключено, що хавбек дограє сезон в УПЛ. Його угода завершується в кінці сезону.В «Динамо» сподіваються, що зможуть умовити свого лідера залишитися. Він може опинитися в Нідерландах.
На рахунку Віктора 23 матчі в цьому сезоні, дев'ять голів і шість ассістів.