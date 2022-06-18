Цитаїшвілі: «У росії ніколи не буде нормального життя після вторгнення в Україну. Весь світ буде ненавидіти цю країну»
Вінгер «Динамо» і збірної Грузії Георгій Цитаїшвілі висловив свою думку з приводу терористичної росії.
- Це люди, у яких немає своєї думки. Це люди, які заради грошей і свого блага закриють рот і будуть дивитися, як вмирають люди і діти. Це люди, які не хочуть розвиватися і жити нормальним життям.
У Росії після цього ніколи і не буде нормального життя. Весь світ буде ненавидіти цю країну і цих людей. Ця країна закриється, ніби побудує стіну навколо себе і буде жити там. Це буде інший світ.
- СРСР?
- Так.
Люди готові це схавать, щоб їх не посадили на 10 днів в мавпятник. Вони бояться сісти в тюрму, але хочуть жити в країні, де нічого не буде.
- Для тебе РФ припинила існування?
- Так. Я і раніше, знаючи, що відбувалося в Грузії... Може, там є кілька нормальних людей, 1 %, але я їх не помічав.
- Як щодо трансферних пропозицій з РФ?
- Я їх навіть не рассмотрю.
Нагадаємо, останні півроку Циташвілі провів в польському клубі.
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