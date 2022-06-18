Цитаїшвілі: «У росії ніколи не буде нормального життя після вторгнення в Україну. Весь світ буде ненавидіти цю країну»

Вінгер «Динамо» і збірної Грузії Георгій Цитаїшвілі висловив свою думку з приводу терористичної росії.

У Росії після цього ніколи і не буде нормального життя. Весь світ буде ненавидіти цю країну і цих людей. Ця країна закриється, ніби побудує стіну навколо себе і буде жити там. Це буде інший світ.

- СРСР?

- Так.

Люди готові це схавать, щоб їх не посадили на 10 днів в мавпятник. Вони бояться сісти в тюрму, але хочуть жити в країні, де нічого не буде.

- Для тебе РФ припинила існування?

- Так. Я і раніше, знаючи, що відбувалося в Грузії... Може, там є кілька нормальних людей, 1 %, але я їх не помічав.

- Як щодо трансферних пропозицій з РФ?

- Я їх навіть не рассмотрю.