Сергій Разумовський

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв опублікував у своєму Instagram фото листа подяки від одного з територіальних центрів комплектування. Ексфутболіст синьо-жовтих показав документ і коротко відреагував на відзнаку.

У підписі до публікації Алієв лаконічно написав:

Дякую, дуже приємно. Олександр Алієв

Як зазначено в листі, Варашський РТЦК та СП висловив йому подяку за допомогу в організації та проведенні благодійного футбольного турніру на підтримку Збройних сил України. При цьому ситуація виглядає цікаво на тлі попередніх повідомлень.

Раніше Алієв отримував щонайменше дві повістки від Оболонського РТЦК та СП у Києві.