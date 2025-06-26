Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор поділився думками про майбутній поєдинок із Манчестер Сіті у рамках третього туру Клубного чемпіонату світу. Слова хорватського наставника наводить Джанлукі Ді Марціо.

«Це буде прекрасна гра. Ми вийдемо на поле, щоб перемогти. Ніхто не готується до матчів, щоб грати внічию. Спека вплине на обидві команди. Гвардіола має рацію, коли каже, що ми не зможемо показати максимум через спеку.

Ми внесемо деякі зміни порівняно з попередніми матчами, але гратимемо серйозно і хочемо перемогти. Бачу, що хлопці горять бажанням проявити себе проти дуже сильного суперника.

Манчестер Сіті — це команда, яка роками домінувала у футболі, її очолює найкращий тренер світу. Ми віддамо всі сили. Будемо грати у свій футбол, вони — у свій, і подивимося, яким буде підсумковий результат», — сказав Тудор.