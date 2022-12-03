Тухель: «Зараз я взяв перерву. Насолоджувався роботою в «Челсі»
Тухель не зацікавлений в роботі в збірній Німеччини
Тренер вважає за краще очолити клуб
13:28
Колишній тренер «Челсі» Томас Тухель не очолить збірну Німеччини.
Наставник не зацікавлений в роботі зі збірними. Він має намір очолити клуб, повідомляє Sky Sports.
Раніше повідомлялося, що Тухель узятий відпустку до кінця сезону. Втім, він чекає пропозиції від топ-клубу.
Раніше повідомлялося, що німець не проти очолити «Ювентус» або клуб АПЛ.
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