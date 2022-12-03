Тухель не зацікавлений в роботі в збірній Німеччини

Тренер вважає за краще очолити клуб

Колишній тренер «Челсі» Томас Тухель не очолить збірну Німеччини.

Наставник не зацікавлений в роботі зі збірними. Він має намір очолити клуб, повідомляє Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Тухель узятий відпустку до кінця сезону. Втім, він чекає пропозиції від топ-клубу.

Раніше повідомлялося, що німець не проти очолити «Ювентус» або клуб АПЛ.