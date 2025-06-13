Туран: «Моя мета – ніколи більше не дати Динамо стати чемпіонами України»
Турецький тренер Шахтаря зробив потужну заяву
33 хвилини тому
Говорячи про найближчу мету, головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран наголосив на внутрішніх змаганнях, де минулого сезону його команду змістило з вершини київське Динамо, яке здобуло чемпіонство УПЛ.
«Знаю, що Динамо є важливим суперником. Я дуже поважаю їх. Та моя мета – ніколи більше не дати їм стати чемпіонами України.
Моя перша мета, безперечно, знову стати чемпіоном України. Це наша перша мета, а в короткостроковій перспективі – грати у Європі матчі, що мають у назві слово фінал, як-от чвертьфінал, півфінал або фінал. Ми маємо вірити в це. Це моя мрія», – сказав Туран в інтерв'ю клубній пресслужбі Шахтаря.
За підсумками сезону 2024/25 донецький Шахтар набрав 62 очки та завершив чемпіонат на третьому місці у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.
На міжнародній арені у новому сезоні гірники візьмуть участь у Лізі Європи. Команда Арди Турана розпочне свій шлях у цьому турнірі з першого кваліфікаційного раунду.
Раніше повідомлялося, що Арда Туран готує перший літній трансфер донецького Шахтаря.