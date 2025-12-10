Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився думками напередодні поєдинку 5-го туру загального етапу Ліги конференцій проти мальтійського Хамрун Спартанс.

Я не згоден з тим, що ми є фаворитами завтрашнього матчу. Я думаю, що нам слід проаналізувати завтрашніх суперників. Ми граємо молодими футболістами, такими як Лука Мейреллес, Лукас Феррейра та Ізаке, і ці гравці все ще вдосконалюються, і я дуже задоволений їхнім прогресом.

Наша нинішня форма має певну силу, але ми повинні дуже ретельно продумати, що робити в завтрашній грі. Ми не є фаворитами. На цьому полі грати дуже важко.

У 2008 році я був частиною команди, яка грала тут. Хоча я не вийшов на поле, ми зіграли внічию і втратили очки проти мальтійської команди. У них дуже хороший тренер і система гри. Фаворити або великі бюджети не виграють матчі до того, як вони відбулися. Історія футболу це дуже чітко показує.

Я дуже задоволений нашим рівнем гри та прогресом у Лізі конференцій. На жаль, я не згоден із вами в деяких моментах. Ви дивилися їхній останній матч проти Лінкольна? Вони можуть бути дуже небезпечними. Я їх дуже поважаю, – сказав Туран на передматчевій пресконференції.