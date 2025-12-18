Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед матчем заключного туру загального етапу Ліги конференцій проти Рієки підбив підсумки своєї роботи з командою у 2025 році. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Вважаю, це чудові шість місяців. У нас уже була відмінна культура гри та організація, але вперше за тривалий час «Шахтар» надає перевагу молодим гравцям із потенціалом. Я, порівняно з Де Дзербі, Фонсекою, Пушичем, можливо, тренер із меншим досвідом і молодший, тож це нова структура для команди «Шахтар». Ми намагаємося ділитися нашими поглядами на культуру гри та підтримувати її, але також прагнемо певних покращень. Це включає більшу агресивність у захисті, розвиток наших молодих гравців ментально й фізично, навчання кращої гри в ключові моменти.

Щодо цих шести місяців, то це був дуже хороший період як для мене, так і для футболістів. Я вважаю, що зараз я краще як тренер, а мої гравці – кращі порівняно з тим, якими були шість місяців тому. Ми працюємо над нашою системою. У нас краще налагоджені автоматизми, наш механізм починає працювати. Звісно, швидкість, можливо, трохи впала порівняно з початком сезону, але я задоволений поточним рівнем.

Маємо великі надії на майбутнє, великі мрії щодо цієї команди. Ми повинні твердо стояти на ногах. Вірю, що ми зможемо досягти цих важливих мрій у майбутньому через тренування і наполягання на правильних аспектах футболу.