Туран – про матч Шахтаря з Ільвесом: «Буде значно складніший поєдинок, ніж багато хто очікує»
Фахівець оцінив майбутнього суперника
41 хвилину тому
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився своїми думками про майбутній матч проти фінського Ільвеса на прес-конференції перед першою грою кваліфікації Ліги Європи. Він зазначив, що команда ретельно вивчила суперника і добре підготувалася до протистояння, проаналізувавши особливості їхнього стилю гри.
Наставник «гірників» підкреслив, що чекає на непросту зустріч, але при цьому висловив упевненість у своїх гравцях, додавши, що вони мають порадувати українських уболівальників.
«Чесно скажу, я вважаю, що в них дуже хороша організація. У своїх матчах національного чемпіонату, незалежно від того, виграли вони чи програли, вони завжди домінували на полі. Вони грають із трьома захисниками. Можливо, комусь така схема подобається більше. У них хороша командна структура. Вони володіють м’ячем, намагаються грати в пас. У них є план на кожну ділянку поля.
Але я вірю, що ми дуже добре їх проаналізували до дрібниць. Сьогодні дуже легко отримати відео з іграми будь-якої команди. І я переконаний, що після нашого аналізу ця команда вже не є для нас таємницею.
У них хороша організація, і ми дійсно гратимемо проти сильної команди завтра. Це буде значно складніший поєдинок, ніж багато хто очікує. І я вірю, що ми дійсно готові до цього матчу. Ми хочемо побудувати родину та організацію. І щодня для нас буде новий фінал.
Тому що, коли країна, футболісти та їхні родини перебувають у таких умовах, ми повинні працювати для того, щоб робити їх щасливими кожного дня. Ми навіть не розглядаємо це як дві гри, для нас це просто одна гра. І я впевнений, що завтра ми будемо в найкращій формі», – цитує Турана пресслужба Шахтаря.
Перша зустріч Шахтаря та Ільвеса відбудеться 10 липня у Любляні – столиці Словенії. Старт матчу призначено на 21:00 за київським часом. Гра у відповідь пройде 17 липня.
У разі успіху у двоматчевому протистоянні український клуб зустрінеться з турецьким Бешикташем у другому кваліфікаційному раунді.