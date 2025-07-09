Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився своїми думками про майбутній матч проти фінського Ільвеса на прес-конференції перед першою грою кваліфікації Ліги Європи. Він зазначив, що команда ретельно вивчила суперника і добре підготувалася до протистояння, проаналізувавши особливості їхнього стилю гри.

Наставник «гірників» підкреслив, що чекає на непросту зустріч, але при цьому висловив упевненість у своїх гравцях, додавши, що вони мають порадувати українських уболівальників.

«Чесно скажу, я вважаю, що в них дуже хороша організація. У своїх матчах національного чемпіонату, незалежно від того, виграли вони чи програли, вони завжди домінували на полі. Вони грають із трьома захисниками. Можливо, комусь така схема подобається більше. У них хороша командна структура. Вони володіють м’ячем, намагаються грати в пас. У них є план на кожну ділянку поля. Але я вірю, що ми дуже добре їх проаналізували до дрібниць. Сьогодні дуже легко отримати відео з іграми будь-якої команди. І я переконаний, що після нашого аналізу ця команда вже не є для нас таємницею. У них хороша організація, і ми дійсно гратимемо проти сильної команди завтра. Це буде значно складніший поєдинок, ніж багато хто очікує. І я вірю, що ми дійсно готові до цього матчу. Ми хочемо побудувати родину та організацію. І щодня для нас буде новий фінал. Тому що, коли країна, футболісти та їхні родини перебувають у таких умовах, ми повинні працювати для того, щоб робити їх щасливими кожного дня. Ми навіть не розглядаємо це як дві гри, для нас це просто одна гра. І я впевнений, що завтра ми будемо в найкращій формі», – цитує Турана пресслужба Шахтаря.

Перша зустріч Шахтаря та Ільвеса відбудеться 10 липня у Любляні – столиці Словенії. Старт матчу призначено на 21:00 за київським часом. Гра у відповідь пройде 17 липня.

У разі успіху у двоматчевому протистоянні український клуб зустрінеться з турецьким Бешикташем у другому кваліфікаційному раунді.