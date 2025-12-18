Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед матчем заключного туру загального етапу Ліги конференцій проти Рієки розповів про свою систему гри. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Щодо системи, я не думаю, що буде правильно надавати відсоткове значення, але я вважаю, що ми охопили її важливі аспекти. Зараз ми дуже динамічні, мені подобається наша гра один на один, як ми пресингуємо та працюємо на полі. Ми пропонуємо прості рішення, але цього сезону ми не завжди мали можливість повністю відобразити нашу систему, і це був певний навчальний досвід для мене як тренера. Це не відхід від системи, але іноді потрібно пропонувати моментальні рішення, а через травми ми не завжди мали потрібних гравців. Тож для мене це також буде новий досвід.

Двомісячна перерва буде проходити як міжсезонна підготовка, після цього ми матимемо 14 поєдинків чемпіонату і, сподіваюся, ще 7 – 8 єврокубкових ігор до фіналу. Тобто заплановано приблизно 20 матчів, і ми спробуємо підготувати команду фізично та ментально в цей період, який ми розглядаємо як міжсезонний збір. Це не буде легко. Вважаю, наші принципи працюють дедалі краще, мої гравці реагують швидше.

Я дуже задоволений рівнем, який ми маємо в захисті, але, як я завжди кажу, незалежно від того, що я говорю, ініціатива належить гравцям на полі – їхнє рішення діяти один на один, більше контактувати. Я задоволений поточним рівнем. Ми не завжди мали потрібних гравців у кожному матчі, як я вже казав, і маю надію, що в другій частині сезону у нас буде більше варіантів, бо тепер повернулися Траоре й Аліссон, до нас приєднається Обах, тому ми матимемо сильніший склад.

Саме тому маємо великі надії на майбутнє, і я дуже задоволений позицією, яку ми посідаємо. Це додає нам надії, бо ми на вершині таблиці УПЛ. Сподіваюся, завтрашній матч дозволить нам опинитися на вершині у єврокубках. У нас є можливість мріяти, і я вважаю, що це найкраща річ у житті.