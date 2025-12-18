Туран визначився. Відомий склад Шахтаря на матч проти Рієки
«Гірники» в останньому поєдинку 2025 року поборються за виграш загального етапу Ліги конференцій
близько 1 години тому
Донецький Шахтар номінально вдома проведе матч останнього шостого туру загального етапу Ліги конференцій проти хорватської Рієки. Стартовий свиток пролунає о 22:00 за Києвом.
Головний тренер «гірників» Арда Туран і наставник суперника Віктор Санчес визначилися зі складами на гру. Помаранчево-чорні нетрадиційно для цього єврокубка вийдуть бойовим складом.
Склади команд на гру Шахтар – Рієка
Шахтар: Фесюн, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Назарина, Очеретько, Марлон, Педріньйо, Невертон, Егіналдо
Запасні: Твардовський, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Криськів, Швед, Ізакі, Бондаренко, Лукас, Кауан Еліас, Мейрелліш
Рієка: Зломісліч, Деветак, Радельїч, Хусіч, Ореч, Менало, Ндокіт, Данташ, Віньято, Аду-Аджей, Фрук
Запасні: Кавач, Тодорович, Кінін, Янкович, Чоп, Ласіцкас, Бутіч, Богожевіч, Юріч, Янковіч, Чоп
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу загального етапу Ліги конференцій і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 18 грудня, на сторінці події Шахтар – Рієка на Xsport. Початок – о 22:00 за Києвом.