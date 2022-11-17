Туреччина подала заявку на проведення Євро-2028 і 2032

У країни є конкуренти

UEFA повідомив про отримання заявок на проведення Євро-2028 і 2032.

Їх приймали до 16 листопада включно. На проведення турнірів є, як мінімум, два претенденти.

Туреччина хоче провести Євро-2028, але якщо не вийде, то буде конкурувати за Євро-2032.

На 2028 конкурентом буде спільна заявка Великобританії і Ірландії. Свій перелік арен країни вже представили.

А ось за Євро-2032 Туреччина буде боротися з Італією. Всі заявки вже були подані.

Між ними пройде ЧС-2030, який може пройти в Україні.