Жіноча збірна України на Євро-2023 зіграє з Польщею, Сербією і ще трема збірними
Туреччина подала заявку на проведення Євро-2028 і 2032
У країни є конкуренти
UEFA повідомив про отримання заявок на проведення Євро-2028 і 2032.
Їх приймали до 16 листопада включно. На проведення турнірів є, як мінімум, два претенденти.
Туреччина хоче провести Євро-2028, але якщо не вийде, то буде конкурувати за Євро-2032.
На 2028 конкурентом буде спільна заявка Великобританії і Ірландії. Свій перелік арен країни вже представили.
А ось за Євро-2032 Туреччина буде боротися з Італією. Всі заявки вже були подані.
Між ними пройде ЧС-2030, який може пройти в Україні.
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