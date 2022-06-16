Марлон: «Український народ зараз переживає складний період»
Турецький клуб активно веде перемовини про покупку Марлона
Джерела повідомляють, що з гравцем вже домовилися по зарплаті
16 червня 21:42
Марлон / Фото: Шахтар Донецьк
«Трабзонспор» веде переговори про покупку 26-річного бразильського захисника донецького «Шахтаря» Марлона. Про це повідомив турецький журналіст Юнес Емре Сел.
За інформацією турецьких джерел, в ході переговорів, проведених через його менеджера, з гравцем була досягнута домовленість з фінансових питань.
Нагадаємо, раніше Марлон заявив, що хоче покинути «Шахтар», але залишитися в Європі.
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