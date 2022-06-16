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Турецький клуб активно веде перемовини про покупку Марлона

Джерела повідомляють, що з гравцем вже домовилися по зарплаті
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16 червня 21:42
Турецький клуб активно веде перемовини про покупку Марлона
Марлон / Фото: Шахтар Донецьк

«Трабзонспор» веде переговори про покупку 26-річного бразильського захисника донецького «Шахтаря» Марлона. Про це повідомив турецький журналіст Юнес Емре Сел.

За інформацією турецьких джерел, в ході переговорів, проведених через його менеджера, з гравцем була досягнута домовленість з фінансових питань.

Нагадаємо, раніше Марлон заявив, що хоче покинути «Шахтар», але залишитися в Європі.

Карен Агабекян
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Теги

Трабзонспор Шахтар Донецьк Марлон

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