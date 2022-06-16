Турецький клуб активно веде перемовини про покупку Марлона

Джерела повідомляють, що з гравцем вже домовилися по зарплаті

Марлон / Фото: Шахтар Донецьк

«Трабзонспор» веде переговори про покупку 26-річного бразильського захисника донецького «Шахтаря» Марлона. Про це повідомив турецький журналіст Юнес Емре Сел.



За інформацією турецьких джерел, в ході переговорів, проведених через його менеджера, з гравцем була досягнута домовленість з фінансових питань.

Нагадаємо, раніше Марлон заявив, що хоче покинути «Шахтар», але залишитися в Європі.