Осіннє відкриття «Динамо» зізнався, за кого вболіває на чемпіонаті світу-2022
Турецький клуб не веде переговорів з «Динамо» щодо Бєсєдіна
Однак, інтерес до форварда є
Артем Бєсєдін / Фото - ФК Динамо Київ
Костянтин Нестеренко, агент нападника «Динамо» Артема Бєсєдіна, прокоментував інформацію з приводу інтересу до свого клієнта з боку турецького «Сівасспора».
Це неправда. Інтерес є, але до конкретних перемовин справа ще не дійшла.
Контракт форварда з «Динамо» діє до кінця 2024 року. У поточному сезоні на його рахунку лише два асисти в 20 матчах.
Раніше стало відомо, що Бєсєдін запитує поради у легендарного форварда киян.
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