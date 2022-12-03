Турецький клуб не веде переговорів з «Динамо» щодо Бєсєдіна

Однак, інтерес до форварда є

Артем Бєсєдін / Фото - ФК Динамо Київ

Костянтин Нестеренко, агент нападника «Динамо» Артема Бєсєдіна, прокоментував інформацію з приводу інтересу до свого клієнта з боку турецького «Сівасспора».

Це неправда. Інтерес є, але до конкретних перемовин справа ще не дійшла.

Контракт форварда з «Динамо» діє до кінця 2024 року. У поточному сезоні на його рахунку лише два асисти в 20 матчах.

Раніше стало відомо, що Бєсєдін запитує поради у легендарного форварда киян.