Сергій Стаднюк

Півфінали Клубного чемпіонату світу-2025 стартують уже у вівторок, 8 липня. У цій парі на перший погляд уже все зрозуміло.

Челсі є абсолютним фаворитом зустрічі з Флуміненсе. Однак команда, що протистоятиме «синім» на Метлайф Стедіум, уже зробила неможливе, дійшовши до даної стадії змагань.

Завадити андердогу можуть кадрові втрати. Через перебір жовтих карток на поле не вийдуть одразу два ключові гравці стартового складу. Йдеться про центрального півзахисника Матеуса та одного з лідерів захисту – Хуана Пабло Фрейтеса, який провів усі п’ять матчів клубного чемпіонату світу без замін.

Також під питанням участь основного правого латераля Самуеля Ксав’єра – у грі проти Аль-Хіляля він був змушений залишити поле через м’язовий спазм. Утім, є й позитивна новина для бразильців. Після завершення дискваліфікації до складу повертається Рене.

Челсі в півфіналі проти Флуміненсе гратиме без форварда Ліама Делапа, що вже став основним. Він пропускає матч через перебір жовтих карток. Ріс Джеймс може вийти після м’язового дискомфорту, але навряд чи зі старту. У центрі поля очікується повернення Кайседо після дискваліфікації. Також шанс проявити себе отримає новачок Жоао Педро.

Вже немає надій на можливу участь українця Михайла Мудрика на турнірі. Нещодавно Футбольна асоціація Англії офіційно висунула вінгеру звинувачення у допінговій справі.