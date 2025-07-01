Тьяго Сілва: «Грати проти європейських команд нелегко, але в нас інша мотивація»
Флуміненсе обіграв міланський Інтер у 1/8 фіналу КЧС
близько 1 години тому
Бразильський Флуміненсе впевнено переміг міланський Інтер з рахунком 2:0 у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025. Поєдинок відбувся 30 червня, а 40-річний захисник бразильців Тьяго Сілва поділився емоціями після гри.
Думаю, ми дуже добре виступаємо в цьому турнірі. Грати проти європейських команд нелегко, але в нас інша мотивація. Я дуже пишаюся своєю командою і собою, тому що 10 днів тому у мене була травма заднього м’яза стегна. Сьогодні було непросто грати. Тепер нам потрібно якісно відновитись, адже через три-чотири дні знову доведеться виходити на поле. Я вже не молодий, розумієте? Тому мені потрібно добре відпочити.
Флуміненсе продовжує боротьбу за титул найкращого клубу світу та готується до чвертьфіналу.