Сергій Разумовський

У 24-му турі іспанської Ла Ліги Реал Мадрид у рідних стінах розгромив Реал Сосьєдад.

Ключові події почалися вже на старті зустрічі. На 5-й хвилині господарі швидко відкрили рахунок завдяки голу Гонсало Гарсії. Втім, гості зуміли відповісти: на 21-й хвилині Мікель Оярсабаль реалізував пенальті та зрівняв рахунок. Далі ініціативу знову перехопив мадридський клуб — на 25-й хвилині Вінісіус також забив з одинадцятиметрової позначки, а на 31-й Федеріко Вальверде збільшив перевагу Реала, зробивши рахунок 3:1 ще до перерви.

Після відпочинку малюнок гри не змінився: Реал Мадрид контролював темп і довів справу до розгромної перемоги. На 48-й хвилині Вінісіус оформив дубль, знову реалізувавши пенальті — загалом у матчі було призначено три одинадцятиметрові удари. Український голкіпер Реала Андрій Лунін участі в матчі не брав і провів усі 90 хвилин на лаві запасних.

Реал набрав 60 очок у турнірній таблиці й обійшов Барселону на два бали. Однак у головного конкурента є матч у запасі.

Ла Ліга, 24-й тур

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад 4:1

Голи: Гонсало Гарсія, 5, Вінісіус, 25 (пен.), 48 (пен.), Вальверде, 31 – Оярсабаль, 21 (пен.)

Реал: Куртуа, Трент (Карвахаль 60), Рюдігер (Алаба 60), Гейсен, Каррерас, Чуамені (Сестеро 79), Камавінга (Себальйос 73), Гюлер, Вальверде (Браїм 73), Вінісіус, Гонсало

Реал Сосьєдад: Реміро, Арамбуру, Субельдія, Мартін, Муньос, Горротчатегі, Еррера (Турр'єнтес 60), Марін (Давід 73), Веслі (Гедеш 46), Солер, Оярсабаль (Оскарссон 60)

Попередження: Гейсен, 20 – Турр'єнтес, 90+2

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Реал Мадрид – Реал Сосьєдад.