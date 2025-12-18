Півзахисник Динамо Микола Михайленко поділився очікуваннями від матчу заключного туру загального етапу Ліги конференцій проти Ноа. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Ми знаємо, що «Ноа» - хороша команда, в якій є багато легіонерів. Ми ще не дивилися й не аналізували їхню гру [пресконференція пройшла напередодні матчу, 17 грудня, – прим.], але точно знаємо, що завтра буде дуже непросто. Ми будемо намагатися показати нашу найкращу гру.

У нас завжди однакове завдання - ми хочемо перемагати в кожній грі. Завтрашня гра для нас дуже важлива в психологічному плані та для нашої впевненості й майбутнього розвитку.

Мабуть, оцінювати себе - це не моє завдання, а завдання вболівальників, тренерського штабу. Якщо запитувати мене, то дійсно в багатьох аспектах я, можливо, став кращим, але це все ще досить далеко від того, що я хотів би бачити й очікую від себе в майбутньому.

Дійсно, ми хотіли б подякувати за можливість грати на цьому стадіоні, але, звісно, в майбутньому дуже хотілося б, щоб ми грали вдома при своїх уболівальниках. Ми дуже сильно чекаємо на це.