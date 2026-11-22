У кандидата до збірної України виявили паспорт РФ. Журналісти розкрили деталі
Нові подробиці про минуле футболіста
Кандидат до національної збірної України Тимур Тутєров має російське громадянство, яке оформив ще в підлітковому віці. Про це повідомили журналісти Слідства Інфо, які також з'ясували подробиці його поїздок до окупованого Криму.
Паспорт РФ футболіст отримав 25 грудня 2020 року, коли йому було 16 років. За даними розслідування, підставою для оформлення громадянства стало місце народження гравця. Відповідна інформація міститься в реєстраційному обліку Міністерства внутрішніх справ Росії.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Журналісти проаналізували витоки російських баз даних і встановили, що з 2014 року Тутєров приблизно десять разів відвідував Крим. Остання відома поїздка відбулася 1 січня 2022 року: тоді він разом із батьками перетнув російський кордон автомобілем у напрямку України.
Російські документи мають і батьки футболіста. Його мати отримала громадянство РФ у жовтні 2021 року, а батько відновив його в серпні 2025-го. За відомостями окупаційної адміністрації, родина мешкає в Бахчисарайському районі Криму.
Нині Тутєров виступає за англійський Сандерленд. У поточному сезоні він провів шість матчів за основну команду та забив два голи. Контракт вінгера розрахований до 2028 року, а його вартість Transfermarkt оцінює у 300 тисяч євро. 26 листопада Сандерленд зіграє в Лізі Європи проти Ягеллонії. Початок – о 22:00 за Києвом.
- Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026