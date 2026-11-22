Паспорт РФ футболіст отримав 25 грудня 2020 року, коли йому було 16 років. За даними розслідування, підставою для оформлення громадянства стало місце народження гравця. Відповідна інформація міститься в реєстраційному обліку Міністерства внутрішніх справ Росії.

Кандидат до національної збірної України Тимур Тутєров має російське громадянство, яке оформив ще в підлітковому віці. Про це повідомили журналісти Слідства Інфо, які також з'ясували подробиці його поїздок до окупованого Криму.

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Журналісти проаналізували витоки російських баз даних і встановили, що з 2014 року Тутєров приблизно десять разів відвідував Крим. Остання відома поїздка відбулася 1 січня 2022 року: тоді він разом із батьками перетнув російський кордон автомобілем у напрямку України.

Російські документи мають і батьки футболіста. Його мати отримала громадянство РФ у жовтні 2021 року, а батько відновив його в серпні 2025-го. За відомостями окупаційної адміністрації, родина мешкає в Бахчисарайському районі Криму.

Нині Тутєров виступає за англійський Сандерленд. У поточному сезоні він провів шість матчів за основну команду та забив два голи. Контракт вінгера розрахований до 2028 року, а його вартість Transfermarkt оцінює у 300 тисяч євро. 26 листопада Сандерленд зіграє в Лізі Європи проти Ягеллонії. Початок – о 22:00 за Києвом.