Павло Василенко

Енцо Бертаньолі, син колишнього воротаря Роми Жуліо Сержіо, помер у віці 16 років після тривалої боротьби з пухлиною головного мозку.

Енцо тривалий час перебував у штучній комі, і останніми днями його стан різко погіршився. У 2020 році у нього діагностували пухлину, і боротьба, що послідувала за цим, була вкрай важкої, але і повної мужності.

Новина про смерть Енцо повідомив його батько у Instagram. Білі літери на чорному тлі, прикрашені зірками навколо імені та року народження, символізують найбільшу скорботу та втрату.

За останні чотири роки Жуліо Сержіо відкрито розповідав про всі етапи болісної боротьби свого сина. Енцо переніс операцію у 2022 році і незабаром став символом боротьби з раком у Бразилії.

Його підтримали такі легенди світового футболу, як Буффон, Бонуччі, Роналду, Неймар та Де Россі, а вболівальники Роми протягом усього року не забували хлопчика, розгортаючи для нього банери та співаючи пісні.

Особливо емоційний момент стався, коли батько Хуліо вирішив поголити голову разом із сином перед новим курсом хіміотерапії, і відео цього вчинку облетіло весь світ і зворушило багато серця.

O ex-goleiro Júlio Sérgio bicampeão brasileiro pelo Santos (2002 e 2004) teve uma atitude gigante ao raspar o cabelo junto do filho de 15 anos, que luta contra um tumor no cérebro.



Toda força do mundo, Enzo. ❤️ pic.twitter.com/IXjVtweHWN — Comando Santista (@ComandoSantista) July 18, 2025

На жаль, хлопчик не витримав і програв найважливішу битву у своєму житті.