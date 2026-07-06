У неділю, 5 липня, на полях спорткомплексу X-Park у Києві відбувся шостий традиційний турнір з мініфутболу Media Cup-2026, присвячений Дню спортивного журналіста України. За традицією організатори також визначили переможців у низці номінацій, відзначивши як найкращих журналістів, так і медійні проєкти.

Організаторами турніру виступили: інформаційне агентство «Центр новин» та Збірна журналістів України.

Інформаційними партнерами заходу стали: телеканали Прямий, XSPORT, MEGOGO, Радіо Чемпіон, а також видання FootBoom, Sport.ua, Football.ua, Український футбол, FootballHub, ТаТоТаке та 4 студія.

Пряму трансляцію турніру забезпечили YouTube-канали XSPORT та ІА «Центр новин».

Цьогоріч Media Cup об’єднав шість найсильніших медійних команд України:

Збірна журналістів України: Сергій Циба, Ілля Демиденко, Іван Аболін, Давид Клименко, Денис Мокренко, Михайло Співаковський, Сергій Шкапа, Богдан Когут, Василь Саф’янюк, Олександр Циба.

Збірна коментаторів: Артем Панченко, Ілля Дудка, Вадим Шевякін, Назар Шмігіль, Павло Посохов, Богдан Костюк, Дмитро Лазуткін, Михайло Цирук.

Радіо Чемпіон: Андрій Столярчук, Ігор Семенич, Максим Мішурський, Микола Матросов, Євген Толочін, Іван Мелещенко, Микола Дворник, Сергій Мякушко, Олександр Середа, Євген Малієнко.

Збірна кіно: Ярослав Стень, Богдан Гациляк, Володимир Ращук, Олег Яценко, Даня Волох, Назар Татарин, Микола Бут, Юрій Кіцул, Юрій Сало, Євген Ламах.

Збірна коміків: Артем Дамницький, Олександр Крючков, Дмитро Марчук, Микита Веремій, Олександр Фененко, Сергій Кукіль, Іван Нечепа.

Збірна зірок українського футболу: Віктор Хлус, Всеволод Романенко, Артем Яшкін, Юрій Грицина, Віктор Мороз, Сергій Федоров, Роман Пахолюк, Дмитро Пінчук.

На церемонії відкриття з вітальним словом виступили президент Збірної журналістів України Ольга Витак та олімпійська чемпіонка Стелла Захарова.

Після виконання Державного Гімну України учасницею шоу «Голос країни» Анастасією Гетьман турнір було офіційно відкрито.

Шість команд були розподілені на дві групи. Матчі проходили у форматі двох таймів по 10 хвилин. Переможці груп виходили до фіналу, а команди, які посіли другі місця, зустрічалися в матчі за бронзові нагороди.

Група А

Збірна журналістів — Збірна кіно — 1:0

Гол: Циба.

Збірна коміків — Збірна кіно — 4:2

Голи: Кукіль, Дамницький, Нечепа, Крючков — Гациляк (2).

Збірна журналістів — Збірна коміків — 1:2

Голи: Циба — Нечепа, Крючков.

У групі А без втрат пройшла дистанцію Збірна коміків, яка здобула дві перемоги у двох матчах і заслужено вийшла до фіналу. Друге місце посіла Збірна журналістів, яка завдяки перемозі над Збірною кіно зіграла у матчі за третє місце.

Примітно, що автором обох голів Збірної журналістів на груповому етапі став Сергій Циба.

Підсумкова турнірна таблиця групи А

Команда І В Н П М О 1 Збірна коміків 2 2 0 0 6-3 6 2 Збірна журналістів 2 1 0 1 2-2 3 3 Збірна кіно 2 0 0 2 2-5 0

Група Б

Збірна зірок футболу — Збірна коментаторів — 2:2

Голи: Яшкін (2) — Дудка (2).

Збірна зірок футболу зібрала представницький склад, тож не дивно, що з перших хвилин володіла ініціативою. Водночас коментатори не стали втягуватися у відкритий футбол, зробивши ставку на надійну гру в обороні та швидкі контратаки. Саме ця тактика виявилася ефективною.

Перший по-справжньому небезпечний момент створили саме коментатори, однак реалізувати його не зуміли. Натомість зірки футболу відповіли двома забитими м’ячами, після чого дещо збавили оберти та почали економити сили. Зрештою саме за це їм довелося заплатити.

Ще до перерви коментатори скоротили відставання, а в другому таймі забили вдруге й зуміли втримати нічию — 2:2.

Радіо Чемпіон — Збірна коментаторів — 2:0

Голи: Матросов, Мякушко.

Для коментаторів це був уже другий матч поспіль, і наприкінці зустрічі команді відчутно забракло свіжості. Обидва м’ячі «Радіо Чемпіон» забило після перерви, коли суперник уже діяв майже на межі своїх можливостей.

Перший гол став чи не найсуперечливішим епізодом турніру. Відеоповтор показав, що після удару гравця «Радіо Чемпіон» м’яч, імовірно, не перетнув лінію воріт повністю. Попри це арбітри зарахували взяття воріт. Згодом команда забила вдруге, фактично знявши будь-які питання щодо підсумкового результату.

Радіо Чемпіон — Збірна зірок футболу — 1:1

Голи: Матросов — Грицина.

Нічийний результат дозволив команді «Радіо Чемпіон» посісти перше місце у групі та вийти до фіналу. Збірна зірок футболу фінішувала другою й отримала право зіграти у матчі за бронзові нагороди.

Підсумкова турнірна таблиця групи Б

Команда І В Н П М О 1 Радіо Чемпіон 2 1 1 0 3-1 4 2 Збірна зірок футболу 2 0 2 0 3-3 2 3 Збірна коментаторів 2 0 1 1 2-4 1

Матч за третє місце

Збірна журналістів — Збірна зірок футболу — 6:3

Голи: Аболін, Шкапа, Мокренко (2), Демиденко, Саф’янюк — Грицина, Романенко, Пахолюк

Матч за бронзові нагороди став найрезультативнішим на турнірі. Дев’ять забитих м’ячів подарували глядачам справжнє футбольне шоу, а точнішими виявилися журналісти, які святкували впевнену перемогу з рахунком 6:3 та здобули третє місце.

Фінал

Радіо Чемпіон — Збірна коміків — 2:5

Голи: Матросов, Мякушко — Нечепа (дубль), Крючков (дубль), Кукіль.

У фінальному поєдинку ініціативою з перших хвилин володіла Збірна коміків. Команда активно пресингувала, більше контролювала м’яч і ще до перерви забила двічі.

«Радіо Чемпіон» було змушене ризикувати та грати більш відкрито, однак саме це дало комікам більше простору для швидких атак. У підсумку фінал вийшов видовищним і багатим на забиті м’ячі — команди сім разів змусили голкіперів виймати м’яч із сітки воріт.

Перемога з рахунком 5:2 принесла Збірній коміків чемпіонський титул Media Cup-2026.

Протягом турніру своїми враженнями та думками поділилися гості й учасники змагань.

Стелла Захарова (олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики)

— Чим більше таких матчів і турнірів буде в нашому житті, тим краще для майбутнього покоління. Такі заходи обов’язково потрібно проводити, щоб хоча б трохи розбавити цей непростий час, який переживає наша країна. Вони надихають людей рухатися вперед, займатися спортом і не втрачати оптимізму.

Хочу побажати нашим журналістам, яких я дуже поважаю, натхнення та успіхів. Це надзвичайно відповідальна професія. Бажаю, щоб у них було якомога більше яскравих репортажів про український спорт. Це особливо важливо зараз, коли наші спортивні федерації продовжують боротьбу проти повернення російських і білоруських спортсменів під національною символікою. Саме тому підтримка журналістів і медіа сьогодні надзвичайно важлива.

Найкращий коментатор? Ігор Циганик. Він завжди дуже емоційний та активний.

Сергій Циба (журналіст Sport.ua, капітан Збірної журналістів України)

— Зібралися хороші команди, які насамперед хотіли отримати задоволення від футболу. Нам трохи пощастило у першому матчі, і ми дуже раді, що вдалося вийти до плейоф.

Попри те, що з Михайлом Співаковським ми багато років працювали разом і він чудово коментує, зараз коментатор номер один для мене — Володимир Звєров. Із задоволенням слухаю його репортажі. Сподіваюся, він і надалі прогресуватиме.

Ярослав Стень (Збірна кіно)

— Сьогодні ми живемо за принципом: головне не перемога, а участь. Ми дуже раді бути частиною цього турніру.

Чи задоволені своєю грою? Звісно. Ми найкраща команда у світі. Збираємося раз на рік на таких турнірах. Без тренувань, без підготовки. Бо сильним тренування не потрібні, а слабким вони не допоможуть.

Найкращий коментатор? Не називатиму Ігоря Циганика чи Володимира Звєрова, щоб не сказали, що це кумівство. Назву колегу, який також знімається в кіно і зіграв у нашому серіалі «Шалені сусіди», — Михайла Співаковського.

Богдан Костюк (Збірна коментаторів України)

— Неймовірний турнір, дякую організаторам. Шкода, що нам не вдалося вийти з групи, хоча, як на мене, команда зробила все, що могла. Загалом своєю грою ми задоволені, хоча є певні питання до арбітражу. У другому матчі м’яч, наскільки було видно з трансляції, повністю не перетнув лінію воріт, але гол зарахували. На жаль, саме цей епізод багато в чому визначив результат.

Ми приїхали отримати задоволення від футболу, і це нам вдалося на всі сто відсотків.

Найкращий коментатор? Із усього списку я б назвав Дмитра Шпірка. Мені дуже імпонує його стиль роботи. До того ж помітно, наскільки він додав останнім часом. Це справді дуже високий рівень.

Артем Гагарін (перший склад команди Збірна журналістів України)

— Хочу привітати всіх із Міжнародним днем спортивного журналіста. У своєму житті я був і спортивним журналістом, працював у спорті, політиці, гуморі. Мені здається, що справжній спортивний журналіст повинен добре орієнтуватися в різних сферах. Тому ще раз вітаю всіх із цим святом.

Найкраще спортивне видання України? Якщо згадувати період, коли я працював віцепрезидентом «Кривбасу», то дуже подобався FootballHub, хоча ми більше перебували в різних інформаційних пулах. Водночас із FootBoom ми багато спілкувалися. Мені подобається, що вони знаходять баланс між актуальними темами та власне футболом. Тому мій вибір — FootBoom.

Отже за підсумками Media Cup-2026 призові місця виглядають так:

Бронзовий призер: Збірна журналістів України

Срібний призер: Радіо Чемпіон

Переможець: Збірна коміків – вперше в історії змагань.

Всі переможці Media Cup

2021 рік — Football Hub

2022 — Еспресо ТВ

2023 — Footboom і Football.ua (FIFA)

2024 — ФК “Маестро”

2025 — Збірна FIFA

Нагородження найкращих журналістів і медіапроєктів 2026 року

Під час церемонії закриття Media Cup-2026 організатори відзначили найкращих учасників турніру, а також визначили лауреатів щорічної премії серед спортивних журналістів і медіапроєктів.

Індивідуальні нагороди турніру отримали:

Найкращі арбітри — Максим Скрипник, Марія Матвійчук, Валерій Іващенко.

Найкращий гравець — Всеволод Романенко (Збірна зірок футболу).

Найкращий захисник — Сергій Федоров (Збірна зірок футболу).

Найкращий півзахисник — Ілля Дудка (Збірна коментаторі

Найкращий нападник — Сергій Шкапа (Збірна журналістів України).

Найкращий бомбардир — Іван Нечепа (Збірна коміків

Джокер турніру — Микола Дворник («Радіо Чемпіон»).

Найкращий воротар — Артем Панченко (Збірна коментаторів)

Найкращий гравець за версією глядачів — Ярослав Стень (Збірна кіно).

Найкращі спортивні журналісти та медіапроєкти сезону-2025/2026

Переможців визначали за результатами голосування гравців Збірної журналістів України, футбольних експертів і функціонерів.

Найкраще спортивне радіо України — «Радіо Чемпіон».

Найкраще радіошоу — «Ранок чемпіонів».

Найкращий радіопроєкт — «Велике спортивне шоу».

Найкраще спортивне видання України — Sport.ua.

Найкращий спортивний телеканал України — MEGOGO Спорт.

Найкращий спортивний YouTube-канал України — XSPORT.

Найкращий спортивний YouTube-проєкт України — FootballHub.

Найкращий авторський проєкт України — «ВЗбірна».

Найкраще футбольне ток-шоу України — «ТаТоТаке».

Найкращий спортивний Telegram-канал України — Sport.ua.

Найкращий спортивний коментатор України — Андрій Столярчук.

Найкращий спортивний ведучий України — Микола Матросов.

Найкраща спортивна ведуча України — Юлія Пазенко.

Найкращий спортивний редактор України — Сергій Ситник (FootBoom).

Найкращий спортивний репортер України — Богдан Костюк.

Найкращий футбольний експерт України — Олександр Хацкевич та Віктор Хлус.

Найкращий інтерв’юер України — Денис Бойко.

Медіаблагодійник року — Артем Дамницький.

Медіазахисники України — Леонід Францескевич та Дмитро Лазуткін.

«Медіапам’ять» — Олександр Тингаєв, ведучий «Радіо Чемпіон», який трагічно загинув 8 червня.

Найкраща пресслужба України — ФК «Полісся».

Найкращий інсайдер України — Ігор Бурбас.

Найкраще регіональне спортивне ЗМІ — «Kamp-Sport Львів».

Найкращий спортивний фоторепортер України — Андрій Гудзенко.

Найкращий спортивний юрист України — Юрій Юрченко.

Найкращий меценат України — Геннадій Буткевич.

Media Cup-2026 вкотре підтвердив, що спортивна журналістика України залишається єдиною спільнотою, яку об’єднують не лише професія, а й любов до футболу. Турнір уже традиційно став майданчиком для спілкування, благодійності та дружнього суперництва між представниками українських спортивних медіа. До нових зустрічей на футбольних полях України.

Сергій Ситник спеціально для ІА “Центр новин”

Пряма трансляція турніру на YouTube-каналах: X-sport та ІА “Центр новин”.

Нагадаємо, що Збірна FIFA – переможець п’ятого — ювілейного турніру з міні-футболу Media Cup – 2025.

ФК “Маестро” – переможець “Media Cup-2024”.

В 2023 році Команда Footboom і Football.ua (FIFA) – володар «Media Cup-2023.

В 2022 році команда журналістів Еспресо ТВ стала переможцем турніру з міні-футболу «WhiteBIT Media Cup-2022».

В 2021 році видання Football Hub став володарем «Media Cup-2021».