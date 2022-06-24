Ярославський: «Красніков не звертався з питання придбання Марлоса»
У Марлоса не виходить в новій команді, він поїде до ОАЕ
Ветеран знову хоче змінити клуб
Вінгер «Атлетіко Паранаенсе» Марлос може знову змінити клуб, повідомляє Globo.
За інформацією джерела, два клуби з ОАЕ зацікавлені в послугах 34 - річного гравця. Це «Аль - Наср» і «Хор Факкан».
Марлос незадоволений кількістю ігрової практики в нинішньому клубі. Марлос перейшов в «Атлетіко» з «Шахтаря» в січні, зіграв лише в 4 матчах ( у всіх виходив на заміну ) і не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, раніше Марлос навіть виступав за збірну України.
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