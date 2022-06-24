У Марлоса не виходить в новій команді, він поїде до ОАЕ

Ветеран знову хоче змінити клуб

Вінгер «Атлетіко Паранаенсе» Марлос може знову змінити клуб, повідомляє Globo.

За інформацією джерела, два клуби з ОАЕ зацікавлені в послугах 34 - річного гравця. Це «Аль - Наср» і «Хор Факкан».

Марлос незадоволений кількістю ігрової практики в нинішньому клубі. Марлос перейшов в «Атлетіко» з «Шахтаря» в січні, зіграв лише в 4 матчах ( у всіх виходив на заміну ) і не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, раніше Марлос навіть виступав за збірну України.