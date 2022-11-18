У МЮ готові заборонити Роналду повертатися до клубу після чемпіонату світу

Раніше «червоні дияволи» заявили, що почали вживати заходів у відповідь на скандальне інтерв'ю португальця

Кріштіану Роналду / Фото: BBC

«Манчестер Юнайтед» готовий вжити радикальних заходів у відповідь на скандальне інтерв'ю нападника Кріштіану Роналду. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб готовий дати португальцю вказівку не повертатися після чемпіонату світу. У найближчі дні МЮ може зробити й інші кроки.

З початку сезону Роналду провів лише 520 хвилин в АПЛ. За цей час форвард записав на свій рахунок лише один гол.

Раніше португалець заявив, що не поважає головного тренера Еріка тен Хага та звинуватив керівництво в спробах вижити себе з клубу.