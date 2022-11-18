МЮ почав вживати заходів у відповідь на інтерв'ю Роналду. Конкретики не буде, поки процес не буде завершений
У МЮ готові заборонити Роналду повертатися до клубу після чемпіонату світу
Раніше «червоні дияволи» заявили, що почали вживати заходів у відповідь на скандальне інтерв'ю португальця
18 листопада 17:24
Кріштіану Роналду / Фото: BBC
«Манчестер Юнайтед» готовий вжити радикальних заходів у відповідь на скандальне інтерв'ю нападника Кріштіану Роналду. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуб готовий дати португальцю вказівку не повертатися після чемпіонату світу. У найближчі дні МЮ може зробити й інші кроки.
З початку сезону Роналду провів лише 520 хвилин в АПЛ. За цей час форвард записав на свій рахунок лише один гол.
Раніше португалець заявив, що не поважає головного тренера Еріка тен Хага та звинуватив керівництво в спробах вижити себе з клубу.
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