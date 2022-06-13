У МЗС Польщі закликали не викликати в збірну Рибуса зі «Спартака»

Футболіст раніше в якості вільного агента перейшов в головний «м'ясний» клуб росії

Мацей Рибус / Фото: Global Look Press

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшідач в Twitter закликав більше не викликати в збірну захисника Мацея Рибуса, який раніше перейшов в московський «Спартак».



«Немає нічого більш ганебного, ніж прикриватися добробутом родини, коли мова йде просто про великі гроші. Про криваві гроші. Сподіваюся, що для нього більше не буде місця в збірній. Грати з орлом на грудях – це гордість. І шанс дається тільки тим, хто це розуміє».

Відзначимо, що 32-річний поляк перебрався в росію в 2012 році, грав там за «Терек» («Ахмат») і «Локомотив». Одружений футболіст на росіянці.

У Рибуса в кар'єрі 66 матчів за збірну Польщі.