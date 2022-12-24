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У НАБУ прокоментували справи, заведені на співвласників «Чорноморця»

Представник агентства розповів, наскільки довго структура «вела» бізнесменів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 грудня 18:31
У НАБУ прокоментували справи, заведені на співвласників «Чорноморця»
Борис Кауфман / Фото - Одеса Медіа

Керівник головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Андрій Калужинський розкрив деталі справи співвласників «Чорноморця» Бориса Кауфмана й Олександра Грановського.

— Якщо подивитися на місцевий рівень, то всі наші регіони та обласні центри — це такі собі феодальні вотчини. Десь більше, десь менше, але Кауфман і Грановський в Одесі зовсім береги попутали. Як довго ці пани бізнесмени були в розробці?

— Інформацію про незаконний вплив певних осіб на всю міську та обласну владу детективи отримали приблизно півтора року тому. Цей вплив використовувався з метою особистого збагачення цих осіб у злочинний спосіб.

Детективи почали розробку і здобули докази, які, на нашу думку, доводять, що ці особи фактично впливали на ухвалення всіх рішень місцевої влади й активно цим впливом користувались. Я, мабуть, із вами погоджуся, що в кожному з регіонів є свої більш чи менш впливові гравці, але інформації про те, що хтось настільки, як в Одесі, «монополізував» місцеву владу, у нас немає.

— Кауфман і Грановський використовували бункер для унеможливлення прослуховування, мали 100 людей в особистій службі безпеки… Це cosa nostra якась.

— Дійсно, підозрювані намагалися максимально конспіруватись, у них були спеціальні приміщення, обладнані захистом від прослуховування тощо. Там вони проводили найважливіші наради та зустрічі. Це свідчить про те, що вживалися заходи для того, щоб не бути задокументованими правоохоронними органами.

Раніше «Чорноморець» затвердив бюджет на 2023 рік, незважаючи на проблеми з законом співвласників.

Джерело: ZN.UA Сергій Стаднюк
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