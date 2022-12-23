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У першому топ-матчі після ЧС-2022 переміг «Манчестер Сіті»
В 1/8 фіналу Кубка Ліги команда Гвардіоли здолала «Ліверпуль»
23 грудня 09:41
В 1/8 фіналу Кубка англійської ліги зустрічалися Манчестер Сіті і Ліверпуль.
Тричі Манчестер Сіті виходив вперед, але Ліверпуль зумів зрівняти лише двічі. У підсумку – перемога команди Хосепа Гвардіоли і вихід в чвертьфінал.
Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу
Манчестер Сіті – Ліверпуль 3:2
Голи: Холанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 – Карвалью, 20, Салах, 48
Манчестер Сіті: Ортега, Льюїс, Лапорт, Аканджі ( Стоунз, 61 ), Аке, Гюндоган ( Бернарду Сілва, 88 ), де Брюйне, Родрі, Палмер ( Гріліш, 73 ) Марез, Голанд, Фоден.
Ліверпуль: Келлехер, Матіп, Гомес, Робертсон, Байчетіч ( Фабіньо, 46 ), Тіаго Алькантара ( Кейта, 70 ), Елліотт ( Хендерсон, 57 ), Мілнер, Карвалью, Салах, Нуньєс.
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