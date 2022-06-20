Всі українські клуби можуть стартувати в єврокубках у Польщі
У Польщі є свій Тимощук. Захисника виключили з національної збірної за те, що він відмовився їхати з росії
Рибус перейшов в «Спартак» з «Локомотива»
Захисник «Спартака» Мацей Рибус виключений зі збірної Польщі і точно не поїде на ЧС-2022 в Катарі, повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу.
Все через те, що Рибус відмовився залишати терористичну росію. До червня 2022 року у захисника був контракт з «Локомотивом». Коли він завершився, футболіст перейшов в «Спартак».
У збірній Польщі Рибус дебютував в 2009-му році, провів за команду 66 матчів і забив 2 м'яча.
раніше відома українська група присвятила зраднику анатолію тімощуку знущальну пісню.
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