У Польщі є свій Тимощук. Захисника виключили з національної збірної за те, що він відмовився їхати з росії

Рибус перейшов в «Спартак» з «Локомотива»

Захисник «Спартака» Мацей Рибус виключений зі збірної Польщі і точно не поїде на ЧС-2022 в Катарі, повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу.

Все через те, що Рибус відмовився залишати терористичну росію. До червня 2022 року у захисника був контракт з «Локомотивом». Коли він завершився, футболіст перейшов в «Спартак».

У збірній Польщі Рибус дебютував в 2009-му році, провів за команду 66 матчів і забив 2 м'яча.

раніше відома українська група присвятила зраднику анатолію тімощуку знущальну пісню.