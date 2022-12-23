У «Реала» немає пропозицій по Азару, але клуб хоче продати бельгійця взимку

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У мадридського Реала немає жодної пропозиції по вінгеру Еден Азару, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Реал виставив 31-річного Азара на продаж, але поки не надійшло жодної пропозиції навіть за про оренду футболіста.

Контракт Азара в Реалі діє до 2024 року. У нинішньому сезоні Азар провів за Реал 6 матчів, забив 1 м'яч і зробив 1 гольову передачу.

Раніше була інформація, що Реал намір продати Азара взимку.