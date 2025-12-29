Сергій Разумовський

Президент Серії А Еціо Сімонеллі повідомив, що в чемпіонаті планують відмовитися від помаранчевих м’ячів і замінити їх на інший варіант.

За його словами, ліга отримала чимало скарг, які вважає обґрунтованими: глядачам із дальтонізмом складно розрізняти помаранчевий м’яч на телевізійній картинці. У зв’язку з цим Серія А звернулася до постачальника з проханням якнайшвидше підготувати нову партію м’ячів у кольорі, який буде краще помітний під час трансляцій. Зокрема, йдеться про білий м’яч, який використовували в першій частині сезону.

Сімонеллі уточнив, що виробництво вже запущене, однак потрібен певний час, щоб м’ячі надійшли в постачання і помаранчевий варіант повністю замінили. Нагадаємо, у Серії А наразі виступають двоє українських футболістів – нападник Роми Артем Довбик і півзахисник Дженоа Руслан Маліновський.

У данний момент ці команди грають між собою.