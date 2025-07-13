Директор Шахтаря зі стратегічного розвитку та комунікацій Юрій Свиридов згадав, як клубу вдалося продати вінгера Михайла Мудрика до Челсі. «Сині» без відстороненого за допінговою справою українця сьогодні, 13 липня, зіграє у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ.

Це така суміш удачі та професіоналізму. Без удачі клуб його б не продав. Так сталося, що ми зіграли так, як зіграли, в Лізі чемпіонів – перемогли на виїзді Лейпциг 4:1, вдало зіграли з Селтіком, вдало зіграли з Реалом. Він звернув на себе увагу як лідер команди. Дуже важливо, коли є конкуренція. Арсенал цікавився цим гравцем, а якщо б не було Арсенала, можливо не з'явився б і Челсі. І ця конкуренція між Арсеналом і Челсі посприяла тому, що сталося.

Але ще й мав з'явитися Челсі з купою грошей, з інвесторами зі США. У них був такий період, коли вони витрачали гроші не тільки на нас, а й на інших гравців, і вони переплачували бонусом для того, щоб сформувати команду. Я думаю, що нам пощастило – і це було використано.