У Шахтарі назвали удачею продаж Мудрика до Челсі
«Сині» у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 не зможуть використати гравця, який обійшовся їм у 70 мільйонів євро
близько 2 годин тому
Директор Шахтаря зі стратегічного розвитку та комунікацій Юрій Свиридов згадав, як клубу вдалося продати вінгера Михайла Мудрика до Челсі. «Сині» без відстороненого за допінговою справою українця сьогодні, 13 липня, зіграє у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ.
Це така суміш удачі та професіоналізму. Без удачі клуб його б не продав. Так сталося, що ми зіграли так, як зіграли, в Лізі чемпіонів – перемогли на виїзді Лейпциг 4:1, вдало зіграли з Селтіком, вдало зіграли з Реалом. Він звернув на себе увагу як лідер команди. Дуже важливо, коли є конкуренція. Арсенал цікавився цим гравцем, а якщо б не було Арсенала, можливо не з'явився б і Челсі. І ця конкуренція між Арсеналом і Челсі посприяла тому, що сталося.
Але ще й мав з'явитися Челсі з купою грошей, з інвесторами зі США. У них був такий період, коли вони витрачали гроші не тільки на нас, а й на інших гравців, і вони переплачували бонусом для того, щоб сформувати команду. Я думаю, що нам пощастило – і це було використано.
Стежити за всіма перипетіями навколо фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже сьогодні, 13 липня, на сторінці події Челсі – ПСЖ на Xsport. Початок – о 22:00.
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