Президент СК Полтава Сергій Іващенко поділився деталями щодо інновацій, які плануються впровадити у весняній частині української Премʼєр-ліги. Зокрема, мова йде про заходи, спрямовані на підвищення відкритості й довіри до суддівства на футбольних полях України.

Навесні суддів на матчах УПЛ повинні оснастити мікрофонами й ми чутимемо, як вони озвучуватимуть свої рішення щодо призначення чи не призначення пенальті, вилучення, якихось спірних рішень і під час трансляції, і на стадіонах.

Так, як це роблять рефері в італійській Серії А, наприклад, та й в інших провідних першостях Європи. Як експеримент мають на меті зробити таке нововведення, але… Поки незрозуміло, чи всі наші стадіони готові до цього в технічному плані.

Ще була пропозиція від представників клубів УПЛ, запустити студійне обговорення суддівських рішень до туру прийдешнього про тур попередній та запрошувати до розмови з журналістами не просто знаних експертів, а колишніх арбітрів, які б фахово розбирали всі спірні моменти. Причому суддів з Європи.

Так, в нас нині коментує рішення арбітрів синьйор Нікола Ріццолі [головний експерт з арбітражу УАФ], але ж не на широкий загал, не в ефірі УПЛ ТБ, скажімо. Особисто я таку пропозицію підтримую. Думаю, і глядачам має сподобатися, – сказав Іващенко в інтерв'ю «Українському футболу».