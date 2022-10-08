У турецькому клубі хочуть звільнити Пірло через погані результати. Він прийшов в команду кілька місяців тому

Кар'єра тренера у легендарного екс-півзахисника не складається

Головний тренер турецького «Фатіх Карагюмрюк» Андреа Пірло близький до свого звільнення. Про це повідомляє Tuttosport. Пірло очолив турецький клуб в липні. У 7 матчах внутрішнього чемпіонату команда здобула лише 6 очок. Керівництво не влаштовують такі результати, Пірло хочуть замінити, він здобув з командою лише одну перемогу. Раніше стало відомо, що «Салернітана» пропонувала Пірло посаду головного тренера.

Петро Приходько