Офіційно. Пірло продовжить тренерську кар’єру в Туреччині
У турецькому клубі хочуть звільнити Пірло через погані результати. Він прийшов в команду кілька місяців тому
Кар'єра тренера у легендарного екс-півзахисника не складається
08 жовтня 15:22
Головний тренер турецького «Фатіх Карагюмрюк» Андреа Пірло близький до свого звільнення. Про це повідомляє Tuttosport.
Пірло очолив турецький клуб в липні. У 7 матчах внутрішнього чемпіонату команда здобула лише 6 очок.
Керівництво не влаштовують такі результати, Пірло хочуть замінити, він здобув з командою лише одну перемогу.
Раніше стало відомо, що «Салернітана» пропонувала Пірло посаду головного тренера.
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