У «Вересі» заявили, що припинення існування клубу не планується

Фото - НК Верес

Радник президента «Вереса» Сергій Коваль, Відповідай на критику клубу в своєму твіттері, Заявив, що він «не зникає і не відмовляється від своїх зобов'язань».

Деяким футболістам за рахунок клубу було оплачене проживання і харчування в Рівному, аж до кінця весни. Всім хто бажав цього, і на хороших умовах.

Клуб не зникає, клуб не відмовляється від своїх зобов’язань, не дивлячись на ситуацію в державі, а навпаки – будує плани, спілкується з футболістами, готується до нового сезону. Всі зобов’язання в разі проведення сезону будуть виконуватися.

До речі, нагадаю, що з початку війни футбол був призупинений, тренування не проводилися, тому по факту був певний паритет – футболісти теж не виконували свої обов’язки, звичайно, не по своїй волі, але тим не менш.

Ніхто не питає у Президента клубу та інших спонсорів як на них вплинула війна, наш президент, наприклад, в буремні дні ледве врятувався з Ірпеня, про що публічно розповідав. Про наслідки для бізнесу теж можна розуміти. В такій ситуації можна лише аплодувати, що людина не відмовляється від підтримки клубу, а далі живе футболом, який багато років залишається дотаційним заняттям в Україні.

В решті решт для людей, які трохи не розуміють – в країні війна, щоденно гинуть десятки людей, сотні втрачають здоров’я, домівки, тисячі сидять без роботи та доходу. А ми, бляха, про зарплати футболістів. І це говорю я – людина, яка в футболі працює 9 рік.