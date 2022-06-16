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У «Вересі» заявили, що припинення існування клубу не планується

Було відзначено, що структура не відмовляється від своїх зобов'язань перед футболістами
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16 червня 21:36
У «Вересі» заявили, що припинення існування клубу не планується
Фото - НК Верес

Радник президента «Вереса» Сергій Коваль, Відповідай на критику клубу в своєму твіттері, Заявив, що він «не зникає і не відмовляється від своїх зобов'язань».

Публічно відповім одному молодому і енергійному агенту щодо ситуації в «Вересі». Хочу сказати, що зарплати платилися, лютий був оплачений повною мірою, березень частково. Після цього було прийнято рішення призупинити дію контрактів, рішення закріплено письмово.

Деяким футболістам за рахунок клубу було оплачене проживання і харчування в Рівному, аж до кінця весни. Всім хто бажав цього, і на хороших умовах.

Клуб не зникає, клуб не відмовляється від своїх зобов’язань, не дивлячись на ситуацію в державі, а навпаки – будує плани, спілкується з футболістами, готується до нового сезону. Всі зобов’язання в разі проведення сезону будуть виконуватися.

До речі, нагадаю, що з початку війни футбол був призупинений, тренування не проводилися, тому по факту був певний паритет – футболісти теж не виконували свої обов’язки, звичайно, не по своїй волі, але тим не менш.

Ніхто не питає у Президента клубу та інших спонсорів як на них вплинула війна, наш президент, наприклад, в буремні дні ледве врятувався з Ірпеня, про що публічно розповідав. Про наслідки для бізнесу теж можна розуміти. В такій ситуації можна лише аплодувати, що людина не відмовляється від підтримки клубу, а далі живе футболом, який багато років залишається дотаційним заняттям в Україні.

В решті решт для людей, які трохи не розуміють – в країні війна, щоденно гинуть десятки людей, сотні втрачають здоров’я, домівки, тисячі сидять без роботи та доходу. А ми, бляха, про зарплати футболістів. І це говорю я – людина, яка в футболі працює 9 рік.

Раніше футбольний агент Олег Авдиш обрушився з критикою на українські клуби через ситуацію з зарплатами.

Те, що я знаю, практично жоден клуб УПЛ не платить повністю гравцям зарплату. Також, за моєю інформацією, букмекери припинили спонсорські виплати. Кожен клуб десь намагається йти на компроміс із гравцями. За моєю інформацією, хтось платить 20%, хтось 30%, а хтось 50%.

Але є такі клуби, наприклад, як «Верес». Люди декларують якісь повітряні замки. Вихід на IPO, знімають серіал із Дімою Поворознюком. Начебто, ось флер такий навколо клубу яскравий та позитивний.

Але я всім рекомендую, хто захоплюється «Вересом», поїхати та подивитися, де вони живуть, це, до речі, відображено у серіалі, де вони тренуються. І дізнатись, які зарплати у гравців.

Це зарплати гравців рівня першої ліги, і ті самі «Кривбас», «Полісся» та «Металіст» – у них цікавіші умови. Не хочу ображати їхнього президента, але це якийсь сюрреалізм – те, що вказується на картинці і те, що всередині клубу.

Я знаю, що з 24 лютого гравцям не заплатили жодної копійки. Навіть офіційна заробітна плата. Поясніть, будь ласка, за що людям жити? Ніхто не говорить, про якісь умови та компроміси… Людям дітей годувати нема на що. Там досвідчена команда, всі мають сім'ї.

Я хочу відверто сказати, я цього не соромлюся, що жоден гравець, інтереси якого я представляю, не грає у «Вересі». Але команда поводиться дуже несолідно в такий тяжкий час.

Я розумію, що всі проблеми з бізнесом. Я розумію, що є непередбачені ситуації та форс-мажор, але це не людяне ставлення до футболістів.

Раніше президент «Вереса» Іван Надеін розповів, коли клуб почне платити за контрактами.

Сергій Стаднюк
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