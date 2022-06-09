У відборі на Євро-2023 Україна U-21 відігралася після 1:3 з Францією U-21

Але здобути важливу перемогу команда Ротаня не змогла

У Стамбулі в рамках групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2023 збірна України зіграла внічию з командою Франції.



Супернику вдалося швидко відкрити рахунок зусиллями Аблена в ході швидкої контратаки, коли француз вбіг в штрафну і потужно пробив під ближню штангу.

На 7-й хвилині Україна зрівняла рахунок зусиллями Ваната. Гравець «Динамо» отримав м'яч на лінії штрафної, розвернувся і пробив в лівий верхній кут воріт.

Але пропущений м'яч ніяк не вплинув на французів і вже на 10-й хвилині Тюрам, який знаходився на лінії воротарської, підставив ногу після прострілу з лівого краю штрафної та прошив ворота Трубіна.

На 25-й хвилині французи ще більше відчули впевненість у власних силах і Гуїрі, який отримав м'яч в штрафній, пробив в точно в дальній нижній кут воріт Трубіна 1:3.

При цьому, українці, які відчувають проблеми на флангах захисту, в кінці першого тайму відквитали один м'яч. Після прострілу з правого краю штрафної Лукеба відзначився автоголом. Українці після забитого м'яча отримали нові сили і на початку другої половини матчу Пртем Бондаренко зрівняв рахунок.

Після забитого третього м'яча збірна Україна контролювала хід матчу і мала не один момент, щоб вийти вперед, але реалізувати їх не змогла.

Кваліфікація на Євро-2023. Груповий етап

Україна U-21 – Франція U-21 3:3

голи: Ванат, 7, Лукеба, 44 (авт.), Бондаренко, 49 - Аблен, 3, Тюрам, 10, Гуїрі, 25

Турнірна таблиця. Група H

1. Франція - 26 очок, 10 матчів

2. Україна - 20, 9

3. Сербія - 12, 10

4. Фарерські острови - 10, 10

5. Північна Македонія - 9, 10

6. Вірменія - 3, 9