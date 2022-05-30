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У Ярмоленко є дві пропозиції з АПЛ - джерело

32-річний українець має намір залишитися в Англії
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
16:59
У Ярмоленко є дві пропозиції з АПЛ - джерело

Український вінгер Андрій Ярмоленко має намір залишитися в чемпіонаті Англії, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в своєму Twitter.

За його інформацією, у Ярмоленко є дві пропозиції від клубів АПЛ. Крім того, Ярмоленко хочуть бачити в своїх рядах неназвані клуби Приклади і МЛС.

Джерело також повідомляє, що Ярмоленко буде приймати рішення про свою подальшу долю після червневих матчів збірної України.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко цікавий новачкові АПЛ «Фулхему».

Петро Приходько
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Андрій Ярмоленко Вест Хем

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