У Ярмоленко є дві пропозиції з АПЛ - джерело

32-річний українець має намір залишитися в Англії

Український вінгер Андрій Ярмоленко має намір залишитися в чемпіонаті Англії, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в своєму Twitter.

За його інформацією, у Ярмоленко є дві пропозиції від клубів АПЛ. Крім того, Ярмоленко хочуть бачити в своїх рядах неназвані клуби Приклади і МЛС.

Джерело також повідомляє, що Ярмоленко буде приймати рішення про свою подальшу долю після червневих матчів збірної України.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко цікавий новачкові АПЛ «Фулхему».