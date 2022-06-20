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Світовий бокс. Тижневик

У Ярмоленко є пропозиції з АПЛ, Саудівської Аравії та MLS

Український вінгер покинув «Вест Хем»
Футбол Українські легіонери
22:21
У Ярмоленко є пропозиції з АПЛ, Саудівської Аравії та MLS

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко має багато пропозицій від іноземних клубів, повідомляє журналіст Віктор Вацко в передачі «Вацко лайв».

За його інформацією, у Ярмоленко є пропозиція з АПЛ в особі «Фулхем». Крім того, у 32-річного півзахисника є варіанти продовження кар'єри в MLS. Їм цікавляться «Інтер» Майамі, ФК «Лос-Анджелес» і ФК «Нью-Йорк».

Також арабська клуб «Аль-Шаббаб» хотів би бачити Ярмоленко в своїх рядах.

Нагадаємо, контракт Ярмоленко з «Вест Хемом» завершився в червні, українець став вільним агентом.

Петро Приходько
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Теги

Андрій Ярмоленко Віктор Вацко

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