«Ювентусу» загрожує зниження в класі і дискваліфікація з єврокубків якщо вину клубу доведуть
У «Ювентуса» великі проблеми з фінансами. Аньєллі продасть клуб влітку
Вже є пара кандидатів
Сім'я Аньєллі, ймовірно, продасть «Ювентус» влітку.
У клубу є великі фінансові проблеми. Як повідомляє Tuttosport, в цьому сезоні вони почали лише погіршуватися.
Більш того, ситуація став ще більш плачевною через розслідування влади і прокуратури Італії щодо клубу. Президента клубу Андреа Аньєллі та інших екс-функціонерів підозрюють у фінансових махінаціях.
Клубу загрожує зниження в Серію Б і виключення з єврокубків.
На покупку вже є претенденти. Йдеться про американських і катарських інвесторів.
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