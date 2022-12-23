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У «Ювентуса» великі проблеми з фінансами. Аньєллі продасть клуб влітку

Вже є пара кандидатів
Футбол Серія А
23 грудня 22:50
У «Ювентуса» великі проблеми з фінансами. Аньєллі продасть клуб влітку

Сім'я Аньєллі, ймовірно, продасть «Ювентус» влітку.

У клубу є великі фінансові проблеми. Як повідомляє Tuttosport, в цьому сезоні вони почали лише погіршуватися.

Більш того, ситуація став ще більш плачевною через розслідування влади і прокуратури Італії щодо клубу. Президента клубу Андреа Аньєллі та інших екс-функціонерів підозрюють у фінансових махінаціях.

Клубу загрожує зниження в Серію Б і виключення з єврокубків.

На покупку вже є претенденти. Йдеться про американських і катарських інвесторів.

Андрій Усмонов
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Ювентус

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